 Emenike'ye tam destek – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    'ye tam destek

    Emenike'ye tam destek

    , “Annem hasta olduğu için moralsizim” diyen golcüye 3 gün izin verdi. Hatta uçak biletini bile kulübe aldırdı.

    'de son günlerde ortaya çıkan moralsizliğe teknik direktör Dick Advocaat'ın el koyduğu öğrenildi. Hollandalı hocanın, geçtiğimiz cumartesi günü ülkesine giden Nijeryalı oyuncuya bizzat izin verdiği bildirildi. Teknik direktör Advocaat, Zorya maçında oyundan alındığı için üzgün olan Emenike ile yardımcısı Mario Been aracılığıyla temas kurup bu mutsuzluğun nedenini sordurdu.

    29 yaşındaki forvetten "Yedek kaldığım için değil, annem hasta olduğu için moralsizim" yanıtını alan Advocaat, hemen yönetici Hasan Çetinkaya ile temas kurarak golcü oyuncuya izin verdiğini belirtti; hatta ülkesine gidiş biletini kulübün almasını istedi. Emenike bunun üzerine annesine bakmak için 3 gün izne çıktı. Sarı-lacivertli oyuncunun bugün takıma katılması bekleniyor
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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