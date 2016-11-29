Emenike'ye tam destek
Dick Advocaat, “Annem hasta olduğu için moralsizim” diyen golcüye 3 gün izin verdi. Hatta uçak biletini bile kulübe aldırdı.
29 yaşındaki forvetten "Yedek kaldığım için değil, annem hasta olduğu için moralsizim" yanıtını alan Advocaat, hemen yönetici Hasan Çetinkaya ile temas kurarak golcü oyuncuya izin verdiğini belirtti; hatta ülkesine gidiş biletini kulübün almasını istedi. Emenike bunun üzerine annesine bakmak için 3 gün izne çıktı. Sarı-lacivertli oyuncunun bugün takıma katılması bekleniyor
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:02
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
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Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
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