 Derbi biletleri satışta – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Derbi biletleri satışta

    Derbi biletleri satışta
    'in 13. haftasında cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri bugün genel satışa çıkacak. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada Daha önce Divan Kurulu ve Kart sahipleri için satışa sunulan biletlerin sadece passo.com.tr üzerinden alınabileceği bildirildi. Bilet fiyatları 100 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Biletler taraftarına 100 TL'den satılacak.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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