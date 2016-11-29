Bu Sow başka

Sow'un'deki son sezonunda yıllık ücreti'ya düşmüş, bunu çok kafaya takmıştı. Aklını da çeldiler,bonservis bedeli karşılığında geçen sezonun başında Dubai'nintakımına transfer oldu.Yeni takımında yıllık 3.5 milyon euro kazanıyordu ama gittiğine bin pişman oldu. 13 gol atarak takımınıgözü arkada kaldı. Her şeyin para olmadığını anladı ve çok sevdiğiHem de maaşında fedakarlık yaparak...Geldiğinde güçsüzdü ve akıllarda soru işaretleri bıraktı. F.Bahçe üst üste başarısız sonuçlar alınca,eleştirilerine maruz kaldı. Ancakonun kalitesinden hiç şüphe duymadı, komando eğitimine tabi tutup boğa gibi güçlendirdi.Manchester United'a attığı röveşata golü ile dünyaya kendini yeniden hatırlattı. Rize'de ise biri röveşatadan 3 gol atıpyaptı, yenidenoldu. Rize'de forvetin sağında oyuna başlayan Moussa Sow, rakibin kanat gibi oynayan sol bekii durdurmak için sık sık geriye geldi. İleri geri inanılmaz çalıştı, buna rağmen yorulmadı, sahanın yıldızı olup ayakta alkışlandı."Eskiden de çok koşuyordum ama güçsüz kalıp zayıf vuruyordum" diyenSenegalli yıldız, şimdi isegol vuruşlarını daha iyi yaptığınıbelirtirken, "Çünkügücüm sayesinde hep dirikalıyorum ve bunuşeklindekonuştu.Formunun zirvesindeki Sow, cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde de Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olacak. Zaten Beşiktaş onu çok iyi tanıyor! 30 yaşındaki yıldız forvet, siyah- beyazlılara karşı 7 lig maçı oynadı, 8 gol attı; Fenerbahçe bu maçların 4'ünü kazandı, 2'sinde berabere kalıp sadece 1'inde mağlup oldu.Fenerium, Moussa Sow için özel forma üretti ve satışa çıkardı. Attığı röveşata gollerine atıfta bulunulan formada, yıldız golcünün ismi ve forma numarası ters yazıldı.Sow, Rize'de yaptığı 'perfect hat trick' (mükemmel üçleme) ile önceki gece twitter'da dünya gündemine girerek trend topic oldu, küresel ölçekte en çok konuşulan figürlerden bir tanesi haline geldi. Özellikle oyuncunun röveşata golüyle ilgili olarak "Moussa Sow 1986 yılında yer çekimine tepki olarak doğmuştur" ve "Dünyanın arkası dönük en tehlikeli futbolcusu" gibi yorumlar dikkat çekti.Sow'u Çaykur Rizespor maçı sonrası tebrik edenler arasında can dostu eski Beşiktaşlı Demba Ba da vardı. Ba, röveşata golünün sevincini sosyal medya hesabından Sow'un ters bir fotoğrafıyla paylaştı, altına da "İşte benim kardeşim dünyayı böyle görüyor" ifadelerini kullandı.