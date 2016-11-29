Bu Sow başka
Rize’de oyunda kaldığı 79 dakika boyunca hem sağ bek, hem sağ açık, hem de santrfor gibi oynadı. Sol ayak, sağ ayak ve kafayla 3 gol atıp, perfect hat-trick yaptı, tarihe geçti ”Eskiden de çok koşuyordum ama güçsüz kalıp zayıf vuruyordum” diyen Senegalli yıldız, şimdi ise hep diri kalması nedeniyle gol vuruşlarını daha iyi yapabildiğini söyledi.
Yeni takımında yıllık 3.5 milyon euro kazanıyordu ama gittiğine bin pişman oldu. 13 gol atarak takımını şampiyon yapmasına rağmen gözü arkada kaldı. Her şeyin para olmadığını anladı ve çok sevdiği Fenerbahçe'ye kiralık olarak geri döndü. Hem de maaşında fedakarlık yaparak...
YİNE ZİRVEDE
Geldiğinde güçsüzdü ve akıllarda soru işaretleri bıraktı. F.Bahçe üst üste başarısız sonuçlar alınca, "Eskiye rağbet olur mu!" eleştirilerine maruz kaldı. Ancak Dick Advocaat onun kalitesinden hiç şüphe duymadı, komando eğitimine tabi tutup boğa gibi güçlendirdi.
Manchester United'a attığı röveşata golü ile dünyaya kendini yeniden hatırlattı. Rize'de ise biri röveşatadan 3 gol atıp perfect hat-trick yaptı, yeniden "zirvelerin adamı" oldu. Rize'de forvetin sağında oyuna başlayan Moussa Sow, rakibin kanat gibi oynayan sol beki İsmail'i durdurmak için sık sık geriye geldi. İleri geri inanılmaz çalıştı, buna rağmen yorulmadı, sahanın yıldızı olup ayakta alkışlandı.
LEVEL ATLADI
"Eskiden de çok koşuyordum ama güçsüz kalıp zayıf vuruyordum" diyen Senegalli yıldız, şimdi ise gol vuruşlarını daha iyi yaptığını belirtirken, "Çünkü gücüm sayesinde hep diri kalıyorum ve bunu Advocaat'ın verdiği çalışma programına borçluyum" şeklinde konuştu.
BEŞİKTAŞ'A YİNE ATACAĞIM
Formunun zirvesindeki Sow, cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde de Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri olacak. Zaten Beşiktaş onu çok iyi tanıyor! 30 yaşındaki yıldız forvet, siyah- beyazlılara karşı 7 lig maçı oynadı, 8 gol attı; Fenerbahçe bu maçların 4'ünü kazandı, 2'sinde berabere kalıp sadece 1'inde mağlup oldu.
İŞTE SOW'UN YENİ FORMASI!
Fenerium, Moussa Sow için özel forma üretti ve satışa çıkardı. Attığı röveşata gollerine atıfta bulunulan formada, yıldız golcünün ismi ve forma numarası ters yazıldı.
TWİTTER'DE TT OLDU
Sow, Rize'de yaptığı 'perfect hat trick' (mükemmel üçleme) ile önceki gece twitter'da dünya gündemine girerek trend topic oldu, küresel ölçekte en çok konuşulan figürlerden bir tanesi haline geldi. Özellikle oyuncunun röveşata golüyle ilgili olarak "Moussa Sow 1986 yılında yer çekimine tepki olarak doğmuştur" ve "Dünyanın arkası dönük en tehlikeli futbolcusu" gibi yorumlar dikkat çekti.
DÜNYAYI TERS GÖREN ADAM!
Sow'u Çaykur Rizespor maçı sonrası tebrik edenler arasında can dostu eski Beşiktaşlı Demba Ba da vardı. Ba, röveşata golünün sevincini sosyal medya hesabından Sow'un ters bir fotoğrafıyla paylaştı, altına da "İşte benim kardeşim dünyayı böyle görüyor" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:39
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 40
Yorum
sabir 30 yildir takip ediyorsun ama su an dürüst degilsin kardes.gözündeki renk körlügünden siyrilamiyorsun maalesef.Madem öyle maclardan sonra tartismali pozisyonlar izlensin,Sonuca etki eden hata durumunda maclar tekrarlansin.Tabii böyle birsey isinize gelmez.Fenerbahceye sallamak hedef saptirmak isteyenlerin tek dayanagi bu ülkede.Bir macta fener katledilir.üc net penaltisi verilmez.Maci gene de koparir,3-4 fark öne gecer,olmayan bir penalti uydurulur ki,tüm kamuoyu "fener kollaniyor"moduna gecsin diye.Bu bir algi operasyonudur.vodafon arenada besiktasin eksik oynadigi tek bir mac göster ki,hakemlerin sizi kollmadigina inanayim.Bu sene fener iki maci eksik tamamladi,hatirlatirim.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 98
Yorum
fb Cekkemiyosaniz anten yakin ezikler
- Fenerbahçe Kasım ayında yenilmiyor
Toplam 6
Yorum
2019 9 KASIM 2019 C.tesi , FB-gs maçı olsa , 9-0 yakışır mı ? bence yakışır :)))
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