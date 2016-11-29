 ''Aklıma bile gelmezdi'' – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    ''Aklıma bile gelmezdi''

    ''Aklıma bile gelmezdi''

    Van Persie Sow'un röveşata golüne hayran kaldı. ’nin Hollandalı yıldızı, Senegalli takım arkadaşına “O pozisyonda topa öyle vurmak benim aklıma bile gelmezdi. Senin düşünce tarzın müthiş” dedi.

    'de 5-1'lik Ç. Rize galibiyetinin sevinci sürerken, üç golle maçın kahramanı olan Moussa Sow, en büyük övgüyü Robin van Persie'den aldı. Sow'un attığı röveşata golünün, "müthiş bir düşüncenin" ürünü olduğunu belirten van Persie, Senegalli takım arkadaşına şunları söyledi:
    "Senin düşünce tarzına hayranım. Pek çok golcü o anda dönüp pozisyon almaya çalışırdı. O şekilde vurmak benim aklıma bile gelmezdi." Diğer yandan Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçın hepsinde gol atan Sow, cumartesi günkü derbide de fileleri havalandıracağını vurguladı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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