 ‘Ağlamaya devam...’ – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    ‘Ağlamaya devam...’

    ‘Ağlamaya devam...’
    Kemalettin Şentürk, 'de derbi maçı değerlendirirken Beşiktaşlılar'ı kızdıracak sözler sarf etti. Şentürk, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Kazanırsak yüzde 51 şampiyonluğun en güçlü adayı oluruz. Onlar maçtan sonra ağlamaya devam edecekler" dedi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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