 Advocaat, Yanal’ı yakaladı – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Advocaat, Yanal’ı yakaladı

    Advocaat, Yanal’ı yakaladı
    Sezona kötü başladığı için eleştirilen , 12. haftalar itibariyle döneminin gol performansını yakaladı. Bu sezon 28 gol kaydederek ligin en skorer takımı olan sarı-lacivertliler, şampiyon olduğu 2013-14'deki ilk 12 haftada da aynı gol sayısındaydı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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