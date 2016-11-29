 2. yarıda 3 maçı kaçıracak! – Fotomaç – 29 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    2. yarıda 3 maçı kaçıracak!

    2. yarıda 3 maçı kaçıracak!

    'ye Moussa 'dan kötü haber...

    14-15 Ocak tarihlerinde başlayacak olan ve 'in 17. hafta müsabakaları ile çatışan 'na 'un ülkesi Senegal de katılıyor. 5 Şubat'taki final maçına dek sürecek dev organizasyona davet edilmesi beklenen yıldız oyuncu bu sürede sarı-lacivertli takımın 3 maçını kaçıracak. Senegal'in en büyük kozlarından biri olarak gösterilen 30 yaşındaki forvet, "İnşallah ben yokken her maçını kazanır" temennisinde bulundu.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2. yarıda 3 maçı kaçıracak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle