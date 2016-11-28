Sow ikinci kez baba oldu
Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan golcü oyuncu Moussa Sow, bu akşam da ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Saat 20.48'de 3 kilo 19 gram doğan erkek bebeğe "İsmael" adı verildi.
Fenerbahçe Kulübü de bir mesaj yayınlayarak, Sow'u tebrik etti. Mesajda, "Moussa Sow'u ve değerli ailesini tebrik ediyor, İsmael bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz" denildi.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:47
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 95
Yorum
Şikayet etme :) açken sen sen değişsin yavrucum :) 11 senedir üstün oynuyorsunuz ama bi türlü olmuyor malesef :)
- Savunma dert
Toplam 7
Yorum
Bjk ?? Bunu almadan gelme KARTALIM
- Yine hakem skandalı!
Toplam 44
Yorum
Yücel TS u bu sezon tff ligine göndermek istiyorlar.hakemler yemin etmişler. Hakem arkadaşları Çağatay ın intikamını alıyorlar.TS ikinci dönemde bunlara güzel oynayarak,mÜsade etmemeşi gerekiyor.
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