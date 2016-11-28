 Sow ikinci kez baba oldu – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Sow ikinci kez baba oldu

    Sow ikinci kez baba oldu
    'nin Senegalli yıldızı , ikinci kez baba oldu.

    Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan golcü oyuncu Moussa Sow, bu akşam da ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Saat 20.48'de 3 kilo 19 gram doğan erkek bebeğe "İsmael" adı verildi.

    Fenerbahçe Kulübü de bir mesaj yayınlayarak, Sow'u tebrik etti. Mesajda, "Moussa Sow'u ve değerli ailesini tebrik ediyor, İsmael bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz" denildi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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