Şovun adı Fener

Milano zaferiyle Avrupa Ligi'ne damgasını vuran Obradovic'in öğrencileri, dün de ligde Balıkesir'i yıktı. Salondan 34 sayılık farkla ayrılan Kanarya, 7'de 7 yaptı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı şova devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son kurbanı Best Balıkesir oldu. Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan Kanarya, Spor Toto Ligi'nde de 7'de 7 ile yoluna devam ediyor. Taraftarı önünde Balıkesir'e karşı başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğünü ortaya koyan Obradovic'in öğrencileri soyunma odasına 42-35 öne girdi. İkinci yarıda da fark yaratan Fenerbahçe, salondan 91-57'lik skorla galip ayrıldı.