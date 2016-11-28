 Şovun adı Fener – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Şovun adı Fener

    Şovun adı Fener

    Milano zaferiyle Avrupa Ligi'ne damgasını vuran Obradovic'in öğrencileri, dün de ligde Balıkesir'i yıktı. Salondan 34 sayılık farkla ayrılan Kanarya, 7'de 7 yaptı.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı şova devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son kurbanı Best Balıkesir oldu. Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan Kanarya, Spor Toto Ligi'nde de 7'de 7 ile yoluna devam ediyor. Taraftarı önünde Balıkesir'e karşı başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğünü ortaya koyan Obradovic'in öğrencileri soyunma odasına 42-35 öne girdi. İkinci yarıda da fark yaratan Fenerbahçe, salondan 91-57'lik skorla galip ayrıldı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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