 Seriye devam Kartal'a selam – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Seriye devam Kartal'a selam

    Seriye devam Kartal'a selam

    Ligde bu sezon 3’üncü kez 5 golle kazanan Kanarya, müthiş futboluyla da şov yaptı Sow (3), Aatıf ve İsmail’le coşan sarı-lacivertliler son 7 resmi maçta ‘tulum’ çıkardı

    Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan , Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-1 devirerek 5'te 5 yaptı, zirve takibini sürdürdü. Rize'deki maça hızlı başlayan ev sahibi 17'de Yakoubi'nin kafasıyla 1-0 öne geçti. Devrenin ortasında üstünlük Kanarya'ya geçerken goller de yağmur gibi geldi. 27'de Aatıf'ın pasında Moussa Sow altı pastan skoru eşitledi: 1-1. Senegalli, 32'de Mehmet Topal'ın ortasını klasik röveşatası ile filelerle buluşturup, takımını öne taşıdı: 1-2.

    G.SARAY'DAN 3.'LÜĞÜ ALDI
    İlk yarı biterken Alper'in serbest atışında bir kez daha sahne alan Sow, kafayla farkı ikiye çıkardı: 1-3. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, Aatıf ve İsmail Köybaşı ile iki gol daha bulup 5-1 kazandı. Üst üste 7. resmi maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 24'e çıkararak tekrar 3. sıraya yükselirken, Beşiktaş'a da 'Sıra sende' mesajı yolladı. Rizespor ise 6. yenilgisini alarak, 10 puanla düşme hattında kaldı.

    ASİSTTE KRAL
    Kanarya bu sezon Süper Lig'de 28 gol atarken, bu gollerin 21 tanesinde asist yapan isim oldu. Bu alanda ligin en başarılı ekibi olan sarı-lacivertlilerde Volkan Şen ve Lens 4'er kezle en fazla asist yapan isimler... Dünkü asistler Aatıf, M.Topal ve Alper'den geldi.

    GERi DÖNDÜ!
    Fenerbahçe, 568 gün sonra tüm kulvarlarda ilk defa geriye düştüğü bir maçı kazanmayı bildi. Çaykur Rizespor maçı öncesi lig, kupa ve Avrupa'da geriye düştüğü son 20 maçta 11 yenilgi, 9 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında pes etmedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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