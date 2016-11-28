Seriye devam Kartal'a selam
Ligde bu sezon 3’üncü kez 5 golle kazanan Kanarya, müthiş futboluyla da şov yaptı Sow (3), Aatıf ve İsmail’le coşan sarı-lacivertliler son 7 resmi maçta ‘tulum’ çıkardı
G.SARAY'DAN 3.'LÜĞÜ ALDI
İlk yarı biterken Alper'in serbest atışında bir kez daha sahne alan Sow, kafayla farkı ikiye çıkardı: 1-3. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, Aatıf ve İsmail Köybaşı ile iki gol daha bulup 5-1 kazandı. Üst üste 7. resmi maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 24'e çıkararak tekrar 3. sıraya yükselirken, Beşiktaş'a da 'Sıra sende' mesajı yolladı. Rizespor ise 6. yenilgisini alarak, 10 puanla düşme hattında kaldı.
ASİSTTE KRAL
Kanarya bu sezon Süper Lig'de 28 gol atarken, bu gollerin 21 tanesinde asist yapan isim oldu. Bu alanda ligin en başarılı ekibi olan sarı-lacivertlilerde Volkan Şen ve Lens 4'er kezle en fazla asist yapan isimler... Dünkü asistler Aatıf, M.Topal ve Alper'den geldi.
GERi DÖNDÜ!
Fenerbahçe, 568 gün sonra tüm kulvarlarda ilk defa geriye düştüğü bir maçı kazanmayı bildi. Çaykur Rizespor maçı öncesi lig, kupa ve Avrupa'da geriye düştüğü son 20 maçta 11 yenilgi, 9 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında pes etmedi.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:06
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Toplam 24
Yorum
rapaiç Aynen katılıyorum,bende fanatiğim ama rakibe saygı duymak lazım
- ''Acı verici bir süreç olacak''
Toplam 41
Yorum
Mahmut DEĞERLİ Trabzon sevdasını bilen birisi olarak sadece sistem değişikliği yapılsa Trabzonspor'un başarı yakalayacağına eminim. Diyarbakır Silvan dan Trabzon aşkı ben Trabzon nun iyi yolda olduğunu ifade ederek Trabzon NUN başında iyi başkan iyi hoca bulunmakta başarı gelecek bundan eminim EN BÜYÜK TRABZONSPOR. BİZE HER YER TRABZON.
- Transfer fırtınası
Toplam 1
Yorum
manuel Bos transfer fenerden Van Der alinsin en iyi transfer olur. Ustune para bile verirler. Burak yilmaz ve selcuk inan trabzonspora geri donebilir yeni stadda onlar bakilsin
Seriye devam Kartal'a selam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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