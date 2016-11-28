Rize’yi dağıtan adam

Sezon başında şans bulamayan Aatif son haftalarda Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Advocaat'ın forma verdiği Faslı yıldız, Ç.Rizespor karşısında kilit rol üstlendi. Rakibin sağ kanadını dağıtan tecrübeli futbolcu, Sow'un ilk golünde asisti yapan isimdi. Hücum organizasyonlarında başrolü üstlenen 30 yaşındaki futbolcu, takımını tehlikeli pozisyonlara soktu. F.Bahçe'nin ataklarının büyük çoğunluğu Aatif'ın kanadından gelişirken, yıldız futbolcu başarılı oyununu bir de golle süsledi. 66'da Alper'in pasında rakibine rağmen kaleyi şutlayan Aatif, skoru belirledi. Ligde 5 maçta forma giyen Aatif, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yapmayı başardı.