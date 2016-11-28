 İsmail ısrarı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    İsmail ısrarı

    İsmail ısrarı
    F.Bahçe'de 70'te girip, 90+4'te kapanış golünü atan İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli forma ile 5 maçta Beşiktaş'ta attığı gol sayısına ulaştı. Kasımpaşa'ya da 1 gol atan Köybaşı, Beşiktaş'ta 137 lig maçında 2 gol atmıştı. İsmail golden önce soldaki frikiği kullanmak istedi, izin alamadı. Uzatmalarda topun başına geçip, golünü yazdı...
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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