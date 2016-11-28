 Inter iddiası – Fotomaç – 28 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Inter iddiası

    Inter iddiası

    Çizme basını Çinliler’in aldığı İnter’in, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Danimarkalı stoperi devre arasında kadrosuna katmaya hazırlandığını öne sürdü.

    F.Bahçe'de Simon , devlerin radarına girdi. Sarı-lacivertliler'de sezona kötü başlayan daha sonra Advocaat yönetiminde performansını yükseltmeye başlayan Kjaer için ciddi bir teklifin yolda olduğu kaydedildi. Daha önce ismi Milan, PSG ve M.United'la anılan Danimarkalı stoper için İnter'in ciddi bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan detaylara göre; ligde kötü giden ve Avrupa Ligi'nden de elenen mavi-siyahlılar'ın devre arasında operasyon için düğmeye bastığı ve stoper pozisyonu için ilk sıraya Kjaer'i yazdığı öne sürüldü.

    EN AZ 15 MiLYON EURO
    Çinli yeni patronların başarı için yatırım yapmaya hazırlandığı İnter'deki büyük operasyonda Kjaer'in yanı sıra R.Madridli James Rodriguez, Arsenalli Alexis Sanchez gibi yıldızların da adı geçiyor. İtalyan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Çizme basını sarı-lacivertliler'in de Kjaer'i yok pahasına bırakmayacağının altını çizdi. Avrupa Ligi'nde Zorya'ya gol atan ve bu sezon 18 maçta 3 gol, 1 asist üreten 27 yaşındaki stoper, geçen yıl 8 milyon euro'ya Lille'den alındı. İtalyan basını, 2019'da sözleşmesi bitecek Kjaer için F.Bahçe yönetiminin en az 15 milyon euro'dan kapı açacağını ve devre arası olması nedeniyle bu transferin ucuza bitmeyeceğini ayrıca vurguladı.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Inter iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.