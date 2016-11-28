Inter iddiası
Çizme basını Çinliler’in aldığı İnter’in, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Danimarkalı stoperi devre arasında kadrosuna katmaya hazırlandığını öne sürdü.
EN AZ 15 MiLYON EURO
Çinli yeni patronların başarı için yatırım yapmaya hazırlandığı İnter'deki büyük operasyonda Kjaer'in yanı sıra R.Madridli James Rodriguez, Arsenalli Alexis Sanchez gibi yıldızların da adı geçiyor. İtalyan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Çizme basını sarı-lacivertliler'in de Kjaer'i yok pahasına bırakmayacağının altını çizdi. Avrupa Ligi'nde Zorya'ya gol atan ve bu sezon 18 maçta 3 gol, 1 asist üreten 27 yaşındaki stoper, geçen yıl 8 milyon euro'ya Lille'den alındı. İtalyan basını, 2019'da sözleşmesi bitecek Kjaer için F.Bahçe yönetiminin en az 15 milyon euro'dan kapı açacağını ve devre arası olması nedeniyle bu transferin ucuza bitmeyeceğini ayrıca vurguladı.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
Inter iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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