Gollerimiz umut verdi

F.Bahçe Teknik Direktörükarşısında oyunun büyük bölümünde çok iyi oynadıklarını söyledi.teknik adam, "Maçın başında oyunu kuramadık ve gol yedik. Ancak daha sonra üstünlüğü ele aldık.birbirinden güzel golleriyle de sonuca gittik. Oyuncularımı kutluyorum. Hepsi verilen görevi çok iyi yaptı" dedi.karşısında attıkları gollerin birbirinden güzel olduğuna dikkat çekerek, "kutluyorum.. Umarım böyle devam eder" dedi. Hollandalı teknik adam Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, "Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu düşünüyorum. Benfica'ya karşı yaptıkları harikaydı. 3-0 geriye düştükleri bir karşılaşmada 3-3'ü yakalamayı başardılar. Onların puana ihtiyacı yok, bizim puana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Advocaat, Güneş'in fikstürle ilgili açıklamalarına değinerek, "Biz de aynı durumdayız. Şikayet etmenin bir anlamı yok" dedi.