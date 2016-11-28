 Gollerimiz umut verdi – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Gollerimiz umut verdi

    Gollerimiz umut verdi

    Dick takımına övgü yağdırdı “Golü yedik ama daha sonra mükemmel gollerle farka gittik Alper’in oyunundan çok memnunum. Güzel hislerim var...”

    F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Rizespor karşısında oyunun büyük bölümünde çok iyi oynadıklarını söyledi. Hollandalı teknik adam, "Maçın başında oyunu kuramadık ve gol yedik. Ancak daha sonra üstünlüğü ele aldık. Sow'un birbirinden güzel golleriyle de sonuca gittik. Oyuncularımı kutluyorum. Hepsi verilen görevi çok iyi yaptı" dedi.

    BEŞİKTAŞ İYİ BİR TAKIM
    , Rizespor karşısında attıkları gollerin birbirinden güzel olduğuna dikkat çekerek, "Sow'u kutluyorum. Oyunumuz, gollerimiz beni mutlu etti. Umarım böyle devam eder" dedi. Hollandalı teknik adam Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, "Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu düşünüyorum. Benfica'ya karşı yaptıkları harikaydı. 3-0 geriye düştükleri bir karşılaşmada 3-3'ü yakalamayı başardılar. Onların puana ihtiyacı yok, bizim puana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Advocaat, Güneş'in fikstürle ilgili açıklamalarına değinerek, "Biz de aynı durumdayız. Şikayet etmenin bir anlamı yok" dedi.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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