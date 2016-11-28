Gollerimiz umut verdi
Dick Advocaat takımına övgü yağdırdı “Golü yedik ama daha sonra mükemmel gollerle farka gittik Alper’in oyunundan çok memnunum. Güzel hislerim var...”
BEŞİKTAŞ İYİ BİR TAKIM
Advocaat, Rizespor karşısında attıkları gollerin birbirinden güzel olduğuna dikkat çekerek, "Sow'u kutluyorum. Oyunumuz, gollerimiz beni mutlu etti. Umarım böyle devam eder" dedi. Hollandalı teknik adam Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise, "Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu düşünüyorum. Benfica'ya karşı yaptıkları harikaydı. 3-0 geriye düştükleri bir karşılaşmada 3-3'ü yakalamayı başardılar. Onların puana ihtiyacı yok, bizim puana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Advocaat, Güneş'in fikstürle ilgili açıklamalarına değinerek, "Biz de aynı durumdayız. Şikayet etmenin bir anlamı yok" dedi.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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