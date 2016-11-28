Feyenoord bir puanı son anda kurtardı
Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Utrecht ile 3-3 berabere kalarak zirvedeki yerini korudu.
Utrecht kentindeki Galgenwaard Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip henüz 2. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle 1-0 öne geçti ancak Feyenoord, 4. dakikada Dirk Kuyt'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlanırken, Utrecht 52. dakikada Giovanni Tropuee ve 84. dakikada Haller'in rakip fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti. Feyenoord, 90. dakikada Nicolai Jorgensen'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve 90+9. dakikada Michiel Kramer'in topu ağlara göndermesiyle 3-3 beraberliği yakaladı. Müsabaka 3-3 sona ererken, Feyenoord'da milli futbolcu Bilal Başacıkoğlu 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Son anda beraberliği kurtaran Feyenoord, 33 puan ve averajla zirvedeki yerini korudu. Utrecht ise puanını 18'e çıkardı.
Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi A Grubu altıncı ve son maçında 8 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 147
Yorum
Efsane Beşiktaş/Trabzonspor maçında kırmızı kartlık pozisyonda Q7 kart görmüyorsa futbolu çok iyi bilen kartal yavrularının konuşması normaldir.Futbolcularının agresifliği topa değil,bununda en güzel örneğini Q7 bizlere gösteriyor ve Cüneyt Çakır gibi hakemler göz yumuyorlar.Aynı hareketleri Avrupa'da yönettiği bir karşılaşmada kartla cezalandırmazsa tekrar karşılaşma yönetemeyeceğini iyi bilir.
- ''Sow net olarak ofsayt!''
Toplam 12
Yorum
alayınafener arkadaşım ofsayt değil zaten cahil insanları teknik direktör yapıyorlar atıp tutuyor onlarda.
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 8
Yorum
beşiktaşlı advokata kurabiye ikram edelim KARTALLAR.
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