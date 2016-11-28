 Feyenoord bir puanı son anda kurtardı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    bir puanı son anda kurtardı

    Feyenoord bir puanı son anda kurtardı

    Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan , Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Utrecht ile 3-3 berabere kalarak zirvedeki yerini korudu.

    - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden , deplasmanda Utrecht ile 3-3 berabere kaldı

    Utrecht kentindeki Galgenwaard Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip henüz 2. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle 1-0 öne geçti ancak Feyenoord, 4. dakikada Dirk Kuyt'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

    İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlanırken, Utrecht 52. dakikada Giovanni Tropuee ve 84. dakikada Haller'in rakip fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti. Feyenoord, 90. dakikada Nicolai Jorgensen'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve 90+9. dakikada Michiel Kramer'in topu ağlara göndermesiyle 3-3 beraberliği yakaladı. Müsabaka 3-3 sona ererken, Feyenoord'da milli futbolcu Bilal Başacıkoğlu 72. dakikada oyuna dahil oldu.

    Son anda beraberliği kurtaran Feyenoord, 33 puan ve averajla zirvedeki yerini korudu. Utrecht ise puanını 18'e çıkardı.

    Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi A Grubu altıncı ve son maçında 8 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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