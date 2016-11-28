Feyenoord bir puanı son anda kurtardı

- Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Feyenoord , deplasmanda Utrecht ile 3-3 berabere kaldı

Utrecht kentindeki Galgenwaard Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi ekip henüz 2. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle 1-0 öne geçti ancak Feyenoord, 4. dakikada Dirk Kuyt'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlanırken, Utrecht 52. dakikada Giovanni Tropuee ve 84. dakikada Haller'in rakip fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti. Feyenoord, 90. dakikada Nicolai Jorgensen'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve 90+9. dakikada Michiel Kramer'in topu ağlara göndermesiyle 3-3 beraberliği yakaladı. Müsabaka 3-3 sona ererken, Feyenoord'da milli futbolcu Bilal Başacıkoğlu 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Son anda beraberliği kurtaran Feyenoord, 33 puan ve averajla zirvedeki yerini korudu. Utrecht ise puanını 18'e çıkardı.

Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi A Grubu altıncı ve son maçında 8 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.