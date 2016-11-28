 Fener’e full destek – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Fener’e full destek

    Fener’e full destek

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Çaykur Didi Stadı’nda kendilerine ayrılan bölümü doldururken, farklı galibiyetle coştular.

    Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçına ev sahibi taraftarlar fazla ilgi göstermezken, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Çaykur Didi Stadı'nda yaklaşık 7 bin ev sahibi takım seyircisi yer alırken, Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan bin 50 kişilik misafir takım tribünü ise tamamen doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce takımlarını tribüne çağırıp alkışlayarak moral verirken, farklı galibiyeti maç sonunda büyük coşkuyla kutladılar.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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