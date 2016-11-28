Fener’e full destek

Sarı-lacivertli taraftarlar, Çaykur Didi Stadı’nda kendilerine ayrılan bölümü doldururken, farklı galibiyetle coştular.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçına ev sahibi taraftarlar fazla ilgi göstermezken, sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Çaykur Didi Stadı'nda yaklaşık 7 bin ev sahibi takım seyircisi yer alırken, Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan bin 50 kişilik misafir takım tribünü ise tamamen doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce takımlarını tribüne çağırıp alkışlayarak moral verirken, farklı galibiyeti maç sonunda büyük coşkuyla kutladılar.