Fenerbahçe'den teşekkür mesajı
Fenerbahçe, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçında alınan güvenlik önlemlerinden dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:45
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 65
Yorum
Fb ve diğerleri işte bütün hazımsızlık bu. İster 100 yıl geçsin gs dahil (biraz komik ama:) ) bjk nin fb yi kadıköy de yenmesi sürpriz değil fakat bir izzeti nefis vardır hele gs lıda hiç yok 18 sene olmuş hala asarız keseriz tamam yenilmeye gidiyoruz denmez ama bi efendi ol bjk de öyle 12 yıl olmuş biz 7 yıl bjk yi yenemedik daha 4.yılda efendi gibi kısmet diyorduk :) uche vurdu yendik. bunun sebebi fb nin gs,bjk ,ts maçlarında rakiplerin fb nin rakibini tutması yani fb var ve diğerlerinin gayet somut tutarlı doğa yasası gibi kanıtı bunu biz söylemiyoruz gs lı bjk li ts li kendileri tercihleri ile söylüyorlar :)
- Kaldırın başınızı!
Toplam 9
Yorum
Aslan ALT YAPI SORUMLUSU OLDUGU ICIN COK ÜMITLENMISTIM TAKIMI GENCLESTIRIP 2-3 YIL SONRASININ TAKIMINI YAPAR DIYE OYSAKI KENDISI YASLI HOLLANDALILARLA TAKIM YAPIYOR BIR ISE YARAMAZ MUSTAFA KAPI'DA AGIZIMIZA BIR PARMAK BAL CALMAK GIBI OLDU
- Yeni hedef: 4 maçta 12 puan
Toplam 6
Yorum
......... AÇ TAVUK KENDİNİ DARI AMBARINDA ZANNEDERMİŞ FİGURAN, ÇÖLDE SERAP MI GÖRÜYORSUN YOKSA. GS YAT SPOR MEHTER BÖLÜĞÜNDE BİR ŞEY Mİ DEĞİŞTİ. DEĞİŞTİYSE KADI KÖYDE NİYE GÖRMEDİK BUNU. BURADA ADVOCAAT IN EMRİNDE ,ADVOCAAT A ÇALIŞTINIZ.
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