Fenerbahçe'den teşekkür mesajı

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçında alınan güvenlik önlemlerinden dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 12. haftasında, Fenerbahçemizin deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynadığı karşılaşmada, maç öncesinde, maç sırasında ve sonrasında aldıkları güvenlik önlemleriyle karşılaşmanın olaysız geçmesini sağlayan Rize ve Trabzon il güvenlik personeline, jandarma ve polis birimlerine, bu birimlerde çalışan tüm personele, bizi evimizde gibi hissettiren, başta Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Kalkavan'a, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp personeline, Fenerbahçeli ve Rizeli Fenerbahçe dostlarına, Rize'deki Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürlerimizi sunarız" denildi.