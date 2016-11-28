Fenerbahçe Kasım ayında yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'de dün Çaykur Rizespor'u 5-1'le geçen sarı-lacivertliler, son yıllarda sonbaharı mutlu kapatıyor. Fenerbahçe, son 5 sezonda kasım aylarında oynadığı maçlarda kaybetmedi.

Fenerbahçe, 2012 yılından bu yana Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 20 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertliler bu süreçte, Süper Lig'de 14 galibiyet ve 4 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı tek maçı ise kazandı.

Bu maçlarda rakip kalelere 53 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 13 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, 30 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne de kaybetmezse 2016 yılının kasım ayını da mutlu kapatacak.

- Son yenilgi 2011'de

Fenerbahçe, kasım ayındaki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda aldı. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım 2011'de deplasmanda Sivasspor'a 2-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertlilerin son 5 sezonda kasım aylarında oynadığı maçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Tarih Maç Skor 2012-13 Spor Toto Süper Lig 3 Kasım 2012 Akhisar Belediyespor.-Fenerbahçe 1-2 2012-13 UEFA Avrupa Ligi 8 Kasım 2012 Fenerbahçe-AEL Limassol 2-0 2012-13 Spor Toto Süper Lig 11 Kasım 2012 Fenerbahçe-Orduspor 2-1 2012-13 Spor Toto Süper Lig 17 Kasım 2012 Eskişehirspor-Fenerbahçe 1-1 2012-13 UEFA Avrupa Ligi 22 Kasım 2012 Marsilya-Fenerbahçe 0-1 2012-13 Spor Toto Süper Lig 25 Kasım 2012 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 4-1 2012-13 Türkiye Kupası 28 Kasım 2012 Fenerbahçe-Pendikspor 1-0 2013-14 Spor Toto Süper Lig 2 Kasım 2013 Bursaspor-Fenerbahçe 2-3 2013-14 Spor Toto Süper Lig 12 Kasım 2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 2013-14 Spor Toto Süper Lig 24 Kasım 2013 Antalyaspor-Fenerbahçe 1-2 2013-14 Spor Toto Süper Lig 30 Kasım 2013 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 2014-15 Spor Toto Süper Lig 2 Kasım 2014 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 2014-15 Spor Toto Süper Lig 8 Kasım 2014 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2-1 2014-15 Spor Toto Süper Lig 24 Kasım 2014 Bursaspor-Fenerbahçe 1-1 2014-15 Spor Toto Süper Lig 30 Kasım 2014 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-2 2015-16 UEFA Avrupa Ligi 5 Kasım 2015 Ajax-Fenerbahçe 0-0 2015-16 Spor Toto Süper Lig 8 Kasım 2015 Fenerbahçe-Konyaspor 1-0 2015-16 Spor Toto Süper Lig 21 Kasım 2015 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe 1-3 2015-16 UEFA Avrupa Ligi 26 Kasım 2015 Molde-Fenerbahçe 0-2 2015-16 Spor Toto Süper Lig 30 Kasım 2015 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi 3 Kasım 2016 Fenerbahçe-Manchester United 2-1 2016-17 Spor Toto Süper Lig 6 Kasım 2016 Akhisar Belediyesor-Fenerbahçe 1-3 2016-17 Spor Toto Süper Lig 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi 24 Kasım 2016 Fenerbahçe-Zorya 2-0 2016-17 Spor Toto Süper Lig 27 Kasım 2016 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-5

- Sadece iki isim gole katkı yapmadı

Fenerbahçe'de bu sezon kaleciler hariç 2 isim dışındaki 18 futbolcu skora ya gol ya da asistle katkı yaptı.

Ligde 12, Avrupa'da ise 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 42 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 14 farklı isimden gol buldu. Fenerbahçe'nin en golcü isimleri yedişer kez fileleri sarsan Robin van Persie ile Emmanuel Emenike oldu. Bu iki ismi, Moussa Sow (5), Miroslav Stoch ve Aatif Chahechouhe (4), Simon Kjaer (3), Jeremain Lens, Ozan Tufan, Josef de Souza ve İsmail Köybaşı (2), Jose Fernandao, Martin Skrtel, Alper Potuk ve Mehmet Topal (1) izledi.

Gol atamamalarına rağmen Volkan Şen 3, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım ikişer, Gregory van der Wiel ise bir asistle skora katkıda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin A takımında forma giyen 23 kişilik kadrosunda, kaleciler Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro ve Ertuğrul Taşkıran'ın dışında Salih Uçan ve Roman Neustaedter skora katkı yapamadı.

- Advocaat, Ersun Yanal'ı yakaladı

Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, 12. haftalar itibarıyla 2013-2014 sezonundaki Ersun Yanal döneminin gol performansını yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de 28 kez fileleri havalandırarak en golcü takım konumunda bulunan Fenerbahçe, şampiyon olduğu Yanal yönetiminde de ilk 12 haftada 28 gol atmıştı.