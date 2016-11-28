Fenerbahçe Kasım ayında yenilmiyor
Fenerbahçe, son 5 sezonda kasım aylarında yakaladığı performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, 2012 yılından bu yana Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 20 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik yaşadı.
Sarı-lacivertliler bu süreçte, Süper Lig'de 14 galibiyet ve 4 beraberlik, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı tek maçı ise kazandı.
Bu maçlarda rakip kalelere 53 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 13 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, 30 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne de kaybetmezse 2016 yılının kasım ayını da mutlu kapatacak.
- Son yenilgi 2011'de
Fenerbahçe, kasım ayındaki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda aldı. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım 2011'de deplasmanda Sivasspor'a 2-0 kaybetmişti.
Sarı-lacivertlilerin son 5 sezonda kasım aylarında oynadığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Tarih
|Maç
|Skor
|2012-13
|Spor Toto Süper Lig
|3 Kasım 2012
|Akhisar Belediyespor.-Fenerbahçe
|1-2
|2012-13
|UEFA Avrupa Ligi
|8 Kasım 2012
|Fenerbahçe-AEL Limassol
|2-0
|2012-13
|Spor Toto Süper Lig
|11 Kasım 2012
|Fenerbahçe-Orduspor
|2-1
|2012-13
|Spor Toto Süper Lig
|17 Kasım 2012
|Eskişehirspor-Fenerbahçe
|1-1
|2012-13
|UEFA Avrupa Ligi
|22 Kasım 2012
|Marsilya-Fenerbahçe
|0-1
|2012-13
|Spor Toto Süper Lig
|25 Kasım 2012
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|4-1
|2012-13
|Türkiye Kupası
|28 Kasım 2012
|Fenerbahçe-Pendikspor
|1-0
|2013-14
|Spor Toto Süper Lig
|2 Kasım 2013
|Bursaspor-Fenerbahçe
|2-3
|2013-14
|Spor Toto Süper Lig
|12 Kasım 2013
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|2013-14
|Spor Toto Süper Lig
|24 Kasım 2013
|Antalyaspor-Fenerbahçe
|1-2
|2013-14
|Spor Toto Süper Lig
|30 Kasım 2013
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-3
|2014-15
|Spor Toto Süper Lig
|2 Kasım 2014
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|2014-15
|Spor Toto Süper Lig
|8 Kasım 2014
|Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
|2-1
|2014-15
|Spor Toto Süper Lig
|24 Kasım 2014
|Bursaspor-Fenerbahçe
|1-1
|2014-15
|Spor Toto Süper Lig
|30 Kasım 2014
|Fenerbahçe-Eskişehirspor
|2-2
|2015-16
|UEFA Avrupa Ligi
|5 Kasım 2015
|Ajax-Fenerbahçe
|0-0
|2015-16
|Spor Toto Süper Lig
|8 Kasım 2015
|Fenerbahçe-Konyaspor
|1-0
|2015-16
|Spor Toto Süper Lig
|21 Kasım 2015
|Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe
|1-3
|2015-16
|UEFA Avrupa Ligi
|26 Kasım 2015
|Molde-Fenerbahçe
|0-2
|2015-16
|Spor Toto Süper Lig
|30 Kasım 2015
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|2-0
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|3 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Manchester United
|2-1
|2016-17
|Spor Toto Süper Lig
|6 Kasım 2016
|Akhisar Belediyesor-Fenerbahçe
|1-3
|2016-17
|Spor Toto Süper Lig
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|24 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Zorya
|2-0
|2016-17
|Spor Toto Süper Lig
|27 Kasım 2016
|Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
|1-5
- Sadece iki isim gole katkı yapmadı
Fenerbahçe'de bu sezon kaleciler hariç 2 isim dışındaki 18 futbolcu skora ya gol ya da asistle katkı yaptı.
Ligde 12, Avrupa'da ise 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 42 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertliler bu maçlarda 14 farklı isimden gol buldu. Fenerbahçe'nin en golcü isimleri yedişer kez fileleri sarsan Robin van Persie ile Emmanuel Emenike oldu. Bu iki ismi, Moussa Sow (5), Miroslav Stoch ve Aatif Chahechouhe (4), Simon Kjaer (3), Jeremain Lens, Ozan Tufan, Josef de Souza ve İsmail Köybaşı (2), Jose Fernandao, Martin Skrtel, Alper Potuk ve Mehmet Topal (1) izledi.
Gol atamamalarına rağmen Volkan Şen 3, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım ikişer, Gregory van der Wiel ise bir asistle skora katkıda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin A takımında forma giyen 23 kişilik kadrosunda, kaleciler Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro ve Ertuğrul Taşkıran'ın dışında Salih Uçan ve Roman Neustaedter skora katkı yapamadı.
- Advocaat, Ersun Yanal'ı yakaladı
Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, 12. haftalar itibarıyla 2013-2014 sezonundaki Ersun Yanal döneminin gol performansını yakaladı.
Bu sezon Süper Lig'de 28 kez fileleri havalandırarak en golcü takım konumunda bulunan Fenerbahçe, şampiyon olduğu Yanal yönetiminde de ilk 12 haftada 28 gol atmıştı.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:55
- Savunma dert
Toplam 5
Yorum
net savunma hiç iyi değil özellikle avrupa bunun acısını çekiyorlar neredeyse her maçta bjk kalesinde gol ve goller gördü yönetim stoper almalı
- ‘Skor üretemiyoruz’
Toplam 12
Yorum
TS MEVCUT DURUMUN HOCAYLA ALAKASI YOK HOCAYA DESDEK VERİN. JADROYA YETERSİZ OLMASINA RAĞMEN TAKIM HER MAÇ TEK KALE OYNUYOR BECERİKSİZLER GOL ATAMIYOR HOCAYA NE YAPSIN.
- Aboubakar: Kilitlediler
Toplam 16
Yorum
hani tamam başakşehir kapandı ama sende ne uzaktan şut çekebiliyorsun nede net golleri atabiliyorsun o zaman kapalı takıma kilitlenirsin
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