 Fenerbahçe, G.Birliği hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    Fenerbahçe, G.Birliği hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, G.Birliği hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kadıköy'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenmanda, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise üst sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

    Fenerbahçe, kupa maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:18
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