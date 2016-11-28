Fenerbahçe, G.Birliği hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kadıköy'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, kupa maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:18
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 18
Yorum
gs Sn.Nazifoglu şimdi mi anladın bunu bugunekadar niye sesinizi çikrmadiniz
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 18
Yorum
josef bence haklisin ama ilk önce biz taraflara son 2 Trabzon macini izah et hakliligini kanitla hepimiz hak verelim.sadece kendinin hakli oldugunu sen bilme bizde bilelim
- Transfer fırtınası
Toplam 15
Yorum
tufan Arkadaslar benolsam omeraliyi hic dusunmem sorun oyunculardeyil sorun sistemsiz birfutbol gencler macinda kactane varyasyon yaptik kactaneikiyebir yaptik pormakla sayilacakkadaraz son yirmidakika doldurbosat bufa yenidistem amatorce
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