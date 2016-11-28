 F.Bahçe’de iki eksik – Fotomaç – 28 Kasım 2016
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    28 Kasım 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe’de iki eksik

    F.Bahçe’de iki eksik

    Süper Lig'in 12. haftasında Rize deplasmanına giden Fenerbahçe'de iki eksik vardı.

    Sakatlığı bulunan Jeremain Lens ile teknik heyetten izin alarak ülkesi Nijerya'ya giden Emmenuel Emenike kadroda yoktu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli hocası Dick Advocaat, Zorya maçında 11'de sahaya sürdüğü Volkan Şen'i dün akşam yedek soyundururken, yerine Aatif'i oynattı. 'nin yokluğunda da en uçta görev alan isim Robin van Persie oldu.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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