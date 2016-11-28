 Aziz Yıldırım locada! – Fotomaç – 28 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    locada!

    Aziz Yıldırım locada!

    Fenerbahçe başkanı hasta olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı ve 5 yıl sonra kafileyle birlikte Karadeniz deplasmanına gitti.

    Başkan Yıldırım, karşılaşmayı sarı-lacivertliler'in eski yöneticilerinden Şadan Kalkavan'a ait locadan izledi. TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Ç.Rize başkanı Metin Kalkavan ve Fenerbahçe genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ise kritik karşılaşmayı protokol tribününde takip etti.
    1. 28 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım locada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.