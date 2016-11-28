Aziz Yıldırım locada!

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım hasta olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı ve 5 yıl sonra kafileyle birlikte Karadeniz deplasmanına gitti.

Başkan Yıldırım, karşılaşmayı sarı-lacivertliler'in eski yöneticilerinden Şadan Kalkavan'a ait locadan izledi. TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Ç.Rize başkanı Metin Kalkavan ve Fenerbahçe genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ise kritik karşılaşmayı protokol tribününde takip etti.