Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Advocaat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını ve gol yemelerinin işlerini zorlaştırdığını belirtti.
İlk 15 dakikanın ardından oyuna iyi bir dönüş yaptıklarını ifade eden Advocaat, "Güzel goller atmaya başladık. 3-1'den sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kafamızda sadece 'kaç gol atabiliriz' düşüncesi vardı. Maçın başında ise istediğimiz sertlikte değildik. Bize sorun yaşatmayı istediler ve bunu ilk dakikalarda başardılar. Karşılaşmanın başında gol yemek istemezdik ama biz de gol atmayı başardık. Attığımız ilk iki golden sonra iyi oynamaya başladık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
Advocaat, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'la oynayacakları derbi maça da değinerek, "Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu düşünüyorum. Benfica'ya karşı yaptıkları harikaydı. 3-0 geriye düştükleri bir karşılaşmada 3-3'ü yakalamayı başardılar. Onların puana ihtiyacı yok, bizim puana ihtiyacımız var. Bunu saha içerisinde göstermeliyiz. Heyecan verici bir karşılaşma olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Hollandalı teknik adam, bir gazetecinin "Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın Medipol Başakşehir maçındaki kart görmediği pozisyon çok tartışıldı. Kart verilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Ne güzel ki siz bir gazetecisiniz. Maçı izlediniz ve gördüğünüzü yazmalısınız. Benim işim değil, ne yazmanız gerektiğini söylemek. Sanırım siz de benim görüşümdesiniz." yanıtını verdi.
"FİKSTÜRDEN ŞİKAYET ETMENİN ANLAMI YOK"
Advocaat, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yoğun maç fikstüründen şikayet etmesiyle ilgili gelen bir soruyu şöyle cevapladı:
"Bizde aynı durumdayız. Şikayet etmenin bir anlamı yok. Bizim yapmamız gereken maçlara iyi hazırlanmak. Beşiktaş'ın hocasının görüşü o. Bizim oyuncularımızda da yorgunluk vardı. Biz ne olacağını biliyorduk ama bu iş böyle."
Tecrübeli teknik adam maçta 3 gol atan Moussa Sow'la ilgiliyse, "Sow 2-3 yıl önce burada yine üç gol atmayı başarmıştı. Sanırım burada kendini iyi hissediyor. Bir anlamda işi de bu." diyerek sözlerini tamamladı.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:36
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 24
Yorum
rapaiç Aynen katılıyorum,bende fanatiğim ama rakibe saygı duymak lazım
- ''Acı verici bir süreç olacak''
Toplam 41
Yorum
Mahmut DEĞERLİ Trabzon sevdasını bilen birisi olarak sadece sistem değişikliği yapılsa Trabzonspor'un başarı yakalayacağına eminim. Diyarbakır Silvan dan Trabzon aşkı ben Trabzon nun iyi yolda olduğunu ifade ederek Trabzon NUN başında iyi başkan iyi hoca bulunmakta başarı gelecek bundan eminim EN BÜYÜK TRABZONSPOR. BİZE HER YER TRABZON.
- Transfer fırtınası
Toplam 1
Yorum
manuel Bos transfer fenerden Van Der alinsin en iyi transfer olur. Ustune para bile verirler. Burak yilmaz ve selcuk inan trabzonspora geri donebilir yeni stadda onlar bakilsin
Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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