Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat : "Attığımız ilk iki golden sonra iyi oynamaya başladık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" Beşiktaş derbisi. Onların puana ihtiyacı yok bizim puana ihtiyacımız var. Bunu saha içerisinde göstermeliyiz. Heyecan verici bir karşılaşma olacağını düşünüyorum" Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in fikstür eleştirisiyle ilgili) Biz de aynı durumdayız. Şikayet etmenin bir anlamı yok"Advocaat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını ve gol yemelerinin işlerini zorlaştırdığını belirtti.

İlk 15 dakikanın ardından oyuna iyi bir dönüş yaptıklarını ifade eden Advocaat, "Güzel goller atmaya başladık. 3-1'den sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kafamızda sadece 'kaç gol atabiliriz' düşüncesi vardı. Maçın başında ise istediğimiz sertlikte değildik. Bize sorun yaşatmayı istediler ve bunu ilk dakikalarda başardılar. Karşılaşmanın başında gol yemek istemezdik ama biz de gol atmayı başardık. Attığımız ilk iki golden sonra iyi oynamaya başladık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Advocaat, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'la oynayacakları derbi maça da değinerek, "Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu düşünüyorum. Benfica'ya karşı yaptıkları harikaydı. 3-0 geriye düştükleri bir karşılaşmada 3-3'ü yakalamayı başardılar. Onların puana ihtiyacı yok, bizim puana ihtiyacımız var. Bunu saha içerisinde göstermeliyiz. Heyecan verici bir karşılaşma olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hollandalı teknik adam, bir gazetecinin "Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın Medipol Başakşehir maçındaki kart görmediği pozisyon çok tartışıldı. Kart verilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Ne güzel ki siz bir gazetecisiniz. Maçı izlediniz ve gördüğünüzü yazmalısınız. Benim işim değil, ne yazmanız gerektiğini söylemek. Sanırım siz de benim görüşümdesiniz." yanıtını verdi.

"FİKSTÜRDEN ŞİKAYET ETMENİN ANLAMI YOK"

Advocaat, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yoğun maç fikstüründen şikayet etmesiyle ilgili gelen bir soruyu şöyle cevapladı:

"Bizde aynı durumdayız. Şikayet etmenin bir anlamı yok. Bizim yapmamız gereken maçlara iyi hazırlanmak. Beşiktaş'ın hocasının görüşü o. Bizim oyuncularımızda da yorgunluk vardı. Biz ne olacağını biliyorduk ama bu iş böyle."

Tecrübeli teknik adam maçta 3 gol atan Moussa Sow'la ilgiliyse, "Sow 2-3 yıl önce burada yine üç gol atmayı başarmıştı. Sanırım burada kendini iyi hissediyor. Bir anlamda işi de bu." diyerek sözlerini tamamladı.