Soyunma odasında bomba arandı
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli ekibin soyunma odasında bomba araması yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli ekibin soyunma odasında güvenlik güçleri özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir şüpheli durum yaşanmazken, aramanın ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giriş yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli ekibin soyunma odasında güvenlik güçleri özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir şüpheli durum yaşanmazken, aramanın ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giriş yaptı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır ile 9. eşitlik
Toplam 3
Yorum
Faruk Ali Kardes...Cem Papilayi unutma....size zamaninda çok iyi hakemlik yapti...!
- Bütçe artırılabilir
Toplam 3
Yorum
Hüseyin Ya siz bu takımı küme düşürdünüz ya size helal olsun usta sen Nevzat Aydın'la lokanta işletin
- Yine olay yarattı
Toplam 14
Yorum
gs aman çok komik velet seni
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