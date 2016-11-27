 Soyunma odasında bomba arandı – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Soyunma odasında bomba arandı

    Soyunma odasında bomba arandı
    - maçı öncesi sarı-lacivertli ekibin soyunma odasında bomba araması yapıldı.

    'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli ekibin soyunma odasında güvenlik güçleri özel eğitimli köpekle bomba araması yaptı. Aramalar sonucunda herhangi bir şüpheli durum yaşanmazken, aramanın ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giriş yaptı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:57
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