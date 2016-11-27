''Seriyi bozmayın''
Hollandalı çalıştırıcı, Süper Lig’de puan kaybetme kredilerini doldurduklarını belirterek, “Galatasaray galibiyetinin anlamlı olması için Ç.Rizespor’u da yenmeliyiz” dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı Süper Lig'de son 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan ve Avrupa dahil oynadığı son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son çalışmasını dün yapan Kanarya'da oyuncular iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dick Advocaat'ın yönettiği idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.
LENS KADRODA YOK
Sakatlığı süren Jeremain Lens'ten yine yoksun sahaya çıkacak Kanarya'da Dick Advocaat, öğrencilerini uyardı. Ligin başında yaşanan kayıplarla kredilerini tükettiklerini vurgulayan Hollandalı hocanın, "Galatasaray derbisini kazandık ancak sadece 3 puan aldık. Şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyorsak özellikle bu tip deplasman maçlarından kayıpsız dönmeliyiz. Yoksa Galatasaray galibiyetinin bir anlamı olmaz" dediği öğrenildi.
YILDIRIM DESTEK
Başkan Aziz Yıldırım da takıma destek vermek için Rize'ye gitti. Yıldırım ağır grip geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmadı.
SKRTEL ALARMI
Fenerbahçe'de 3 sarı kartı bulunan Martin Skrtel ceza sınırında... Deneyimli stoper, Çaykur Rizespor karşısında da kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Teknik heyet, Skrtel ile görüşerek dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
8 MAÇTIR YENEMİYOR
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta sarı-lacivertliler 18 galibiyet alırken, 6 mücadeleyi ise Karadeniz ekibi kazandı. 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Rize'de oynanan 16 maçta da Fenerbahçe galibiyet sayısında 7-4 önde. Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır (5 yenilgi, 3 beraberlik) Fenerbahçe'yi yenemiyor
Emre BOL
LENS KADRODA YOK
Sakatlığı süren Jeremain Lens'ten yine yoksun sahaya çıkacak Kanarya'da Dick Advocaat, öğrencilerini uyardı. Ligin başında yaşanan kayıplarla kredilerini tükettiklerini vurgulayan Hollandalı hocanın, "Galatasaray derbisini kazandık ancak sadece 3 puan aldık. Şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyorsak özellikle bu tip deplasman maçlarından kayıpsız dönmeliyiz. Yoksa Galatasaray galibiyetinin bir anlamı olmaz" dediği öğrenildi.
YILDIRIM DESTEK
Başkan Aziz Yıldırım da takıma destek vermek için Rize'ye gitti. Yıldırım ağır grip geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmadı.
SKRTEL ALARMI
Fenerbahçe'de 3 sarı kartı bulunan Martin Skrtel ceza sınırında... Deneyimli stoper, Çaykur Rizespor karşısında da kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Teknik heyet, Skrtel ile görüşerek dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
8 MAÇTIR YENEMİYOR
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta sarı-lacivertliler 18 galibiyet alırken, 6 mücadeleyi ise Karadeniz ekibi kazandı. 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Rize'de oynanan 16 maçta da Fenerbahçe galibiyet sayısında 7-4 önde. Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır (5 yenilgi, 3 beraberlik) Fenerbahçe'yi yenemiyor
Emre BOL
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
''Seriyi bozmayın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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