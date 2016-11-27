 ''Seriyi bozmayın'' – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    ''Seriyi bozmayın''

    ''Seriyi bozmayın''

    Hollandalı çalıştırıcı, ’de puan kaybetme kredilerini doldurduklarını belirterek, “Galatasaray galibiyetinin anlamlı olması için Ç.Rizespor’u da yenmeliyiz” dedi.

    , 'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı Süper Lig'de son 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan ve Avrupa dahil oynadığı son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son çalışmasını dün yapan Kanarya'da oyuncular iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dick Advocaat'ın yönettiği idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

    LENS KADRODA YOK
    Sakatlığı süren Jeremain Lens'ten yine yoksun sahaya çıkacak Kanarya'da , öğrencilerini uyardı. Ligin başında yaşanan kayıplarla kredilerini tükettiklerini vurgulayan Hollandalı hocanın, "Galatasaray derbisini kazandık ancak sadece 3 puan aldık. Şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyorsak özellikle bu tip deplasman maçlarından kayıpsız dönmeliyiz. Yoksa Galatasaray galibiyetinin bir anlamı olmaz" dediği öğrenildi.

    YILDIRIM DESTEK
    Başkan da takıma destek vermek için Rize'ye gitti. Yıldırım ağır grip geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmadı.

    SKRTEL ALARMI
    Fenerbahçe'de 3 sarı kartı bulunan ceza sınırında... Deneyimli stoper, karşısında da kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Teknik heyet, Skrtel ile görüşerek dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

    8 MAÇTIR YENEMİYOR
    Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta sarı-lacivertliler 18 galibiyet alırken, 6 mücadeleyi ise Karadeniz ekibi kazandı. 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Rize'de oynanan 16 maçta da Fenerbahçe galibiyet sayısında 7-4 önde. Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır (5 yenilgi, 3 beraberlik) Fenerbahçe'yi yenemiyor


    Emre BOL
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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