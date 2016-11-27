Rizespor’dan gözdağı
Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Saffet Mete, Fenerbahçe karşısına 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Mete, "Rakibimizin son haftalardaki yükselişi ortada. İyi oynayan ve şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi. Bizim de galibiyet dışındaki sonuca tahammülümüz yok. Üç puandan başka bir sonuç düşünmüyoruz. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz ancak çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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