 Rizespor’dan gözdağı – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Rizespor’dan gözdağı

    Rizespor’dan gözdağı
    'un basın sözcüsü , karşısına 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Mete, "Rakibimizin son haftalardaki yükselişi ortada. İyi oynayan ve şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi. Bizim de galibiyet dışındaki sonuca tahammülümüz yok. Üç puandan başka bir sonuç düşünmüyoruz. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz ancak çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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