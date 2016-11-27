Persie ve Aatıf göreve
Advocaat yoğun trafikte rotasyona devam edecek... Emenike’nin yerine forvette bu akşam Van Persie olacak. Sow’un yerine de Aatıf’ın forma giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi kadroda yine revizyon olacak. Sıkışık maç trafiğinde oyuncularını değişimli olarak kullanan teknik direktör Dick Advocaat'ın hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zorya sınavında dinlendirdiği Robin van Persie'yi bu akşam yeniden 11'e alması bekleniyor. Galatasaray derbisinde 2 gol atan Hollandalı yıldız, annesinin rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılen Emenike'nin yerine forvette görev alacak. Sol kanatta da Moussa Sow'un yerine Aatıf'ın şans bulabileceği belirtiliyor. Böylelikle Sow da gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi dinlenme fırsatı bulacak.
ORTA SAHA VE DEFANS AYNI
Kanatlarda Volkan Şen ile Alper Potuk, orta sahada Mehmet Topal ile Josef'in yer alması beklenirken, Şener, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali'den kurulu savunmu kurgusu bozulmayacak. Kalede Volkan Demirel oynayacak.
ORTA SAHA VE DEFANS AYNI
Kanatlarda Volkan Şen ile Alper Potuk, orta sahada Mehmet Topal ile Josef'in yer alması beklenirken, Şener, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali'den kurulu savunmu kurgusu bozulmayacak. Kalede Volkan Demirel oynayacak.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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