 Persie ve Aatıf göreve – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Persie ve Aatıf göreve

    Persie ve Aatıf göreve

    Advocaat yoğun trafikte rotasyona devam edecek... Emenike’nin yerine forvette bu akşam olacak. Sow’un yerine de Aatıf’ın forma giymesi bekleniyor.

    'de maçı öncesi kadroda yine revizyon olacak. Sıkışık maç trafiğinde oyuncularını değişimli olarak kullanan teknik direktör Dick Advocaat'ın hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zorya sınavında dinlendirdiği Robin 'yi bu akşam yeniden 11'e alması bekleniyor. Galatasaray derbisinde 2 gol atan Hollandalı yıldız, annesinin rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılen Emenike'nin yerine forvette görev alacak. Sol kanatta da Moussa Sow'un yerine Aatıf'ın şans bulabileceği belirtiliyor. Böylelikle Sow da gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi dinlenme fırsatı bulacak.

    ORTA SAHA VE DEFANS AYNI
    Kanatlarda Volkan Şen ile Alper Potuk, orta sahada Mehmet Topal ile Josef'in yer alması beklenirken, Şener, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali'den kurulu savunmu kurgusu bozulmayacak. Kalede Volkan Demirel oynayacak.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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