 Navas sürprizi – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Navas sürprizi

    Navas sürprizi

    , Lens'in bonservisini almak istiyor ancak 18 milyon euro can sıkıyor. Yeni hedef City'nin yıldızı.

    Kanarya, sezon başında Sunderland'den kiraladığı 'in performansından çok memnun. Ancak bonservisini alması bir hayli zor görünüyor. Ada ekibi 18 milyon euro istiyor. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertliler hedef değiştirdi. Sezon sonunda ile kontratı sona erecek için temas kuruldu. Teknik direktör 'ın da onayladığı 31 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edilecek. Görüşmeler iyi sonuçlanırsa bir dünya yıldızı daha Fenerli olacak.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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