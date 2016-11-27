Navas sürprizi
Fenerbahçe, Lens'in bonservisini almak istiyor ancak 18 milyon euro can sıkıyor. Yeni hedef City'nin yıldızı.
Kanarya, sezon başında Sunderland'den kiraladığı Jeremain Lens'in performansından çok memnun. Ancak bonservisini alması bir hayli zor görünüyor. Ada ekibi 18 milyon euro istiyor. Bu gelişme üzerine sarı-lacivertliler hedef değiştirdi. Sezon sonunda Manchester City ile kontratı sona erecek Jesus Navas için temas kuruldu. Teknik direktör Dick Advocaat'ın da onayladığı 31 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edilecek. Görüşmeler iyi sonuçlanırsa bir dünya yıldızı daha Fenerli olacak.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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