 Gençler acımadı – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Gençler acımadı

    Gençler acımadı
    U15 Gençlik Gelişim Ligi'nin 13. haftasında Eyüpspor ile karşılaşan , rakibini 7-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. U14 takımı da yine 'u 4-0 yendi.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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