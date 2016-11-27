 Gabigol piyangosu – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    piyangosu

    Gabigol piyangosu

    Kanarya peşinden çok koştuğu Brezilyalı yıldızı ’e kaptırmıştı. , Çizme’de kayboldu.

    Sarı-lacivertliler, Sambacıların Neymar'dan sonra çıkardığı en büyük yeteneklerden biri olan lakaplı Gabriel'i transfer etmek için çok uğraşmıştı. Ancak 20 yaşındaki genç yıldız 20 milyon euro'ya 'in yolunu tutmuştu. 'da sadece 17 dakika forma giyen Gabigol'ün, tecrübe kazanması için İtalya dışında bir takıma kiralık olarak gideceği yönündeki haberler arttı. Bu gelişme üzerine 'nin yeniden devreye girebileceği kaydedildi. Gabigol bu aşamada ayrılığa sıcak bakıyor.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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