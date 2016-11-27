Gabigol piyangosu
Kanarya peşinden çok koştuğu Brezilyalı yıldızı İnter’e kaptırmıştı. Gabigol, Çizme’de kayboldu.
Sarı-lacivertliler, Sambacıların Neymar'dan sonra çıkardığı en büyük yeteneklerden biri olan Gabigol lakaplı Gabriel'i transfer etmek için çok uğraşmıştı. Ancak 20 yaşındaki genç yıldız 20 milyon euro'ya İnter'in yolunu tutmuştu. Serie A'da sadece 17 dakika forma giyen Gabigol'ün, tecrübe kazanması için İtalya dışında bir takıma kiralık olarak gideceği yönündeki haberler arttı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin yeniden devreye girebileceği kaydedildi. Gabigol bu aşamada ayrılığa sıcak bakıyor.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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