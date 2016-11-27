 Fernandao’ya ret – Fotomaç – 27 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’ya ret

    Fernandao’ya ret
    'un bir süredir eski golcüsü ile ilgilendiği ifade ediliyordu. Ancak yeşil-beyazlı yöneticiler, Tomas Necid-Kubilay Kanatsızkuş ikilisinden memnun olduklarını belirtip Brezilyalı futbolcuyu istemediklerini belirttiler.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao’ya ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.