 Fener'e sıcak bakıyor! – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Fener'e sıcak bakıyor!

    Fener'e sıcak bakıyor!
    Kanarya'nın 10 numara mevkii için istediği Jose Sosa konusunda hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin ilk görüşmeyi yaptığı Arjantinli yıldız, Avrupa'da kalmak için ülkesinden gelen tekliflere kapıyı kapattı. 31 yaşındaki tecrübeli yıldızın, Kanarya'ya sıcak bakması taraftarı heyecanlandırdı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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