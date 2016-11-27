Fener'e sıcak bakıyor!
Kanarya'nın 10 numara mevkii için istediği Jose Sosa konusunda hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin ilk görüşmeyi yaptığı Arjantinli yıldız, Avrupa'da kalmak için ülkesinden gelen tekliflere kapıyı kapattı. 31 yaşındaki tecrübeli yıldızın, Kanarya'ya sıcak bakması taraftarı heyecanlandırdı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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