 Fenerbahçe'den 34 sayı fark – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Fenerbahçe'den 34 sayı fark

    Fenerbahçe'den 34 sayı fark

    Spor Toto Basketbol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Best Balıkesir’i 91-57 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri ile oyuncuları açıklamalarda bulundu.

    Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın başından beri çok ciddi oynadıklarını belirterek, "Çok ciddi oynadığımıza inanıyorum. 3. çeyrek maçın anahtarı oldu. Bugün bir çok oyuncumuzu dinlendirdik. Bugün Ahmet çok iyi oynadı. Gelecek de daha çok fırsat vermemiz gerekiyor, bunu hak etti. Taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

    Sarı-lacivertli oyuncu Barış Hersek ise çok iyi bir oyunla galip geldiklerini belirterek hem Avrupa'da hem de ligde kazanmayı devam etmek istediklerini söyledi.

    Best Balıkesir cephesi
    Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, Fenerbahçe'yi tebrik ettiğini belirterek, "3 periyottan sonra oyunu ele aldılar. Bizde kendi düzenimizi bizim yolumuz uzun takımıda ellerinden geleni yaptılar" dedi.

    İlk yarıda istedikleri gibi oynadıklarını belirten Best Balıkesir sporcusu Ümit Sonkol, "ilk yarıda istediğimiz gibi oynadık. 3. periyottan sonra Fenerbahçe oyunu ele aldı ve 20 sayı farka ulaştı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" diye konuştu.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:20
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