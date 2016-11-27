Fenerbahçe'den 34 sayı fark
Spor Toto Basketbol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Best Balıkesir’i 91-57 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri ile oyuncuları açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli oyuncu Barış Hersek ise çok iyi bir oyunla galip geldiklerini belirterek hem Avrupa'da hem de ligde kazanmayı devam etmek istediklerini söyledi.
Best Balıkesir cephesi
Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, Fenerbahçe'yi tebrik ettiğini belirterek, "3 periyottan sonra oyunu ele aldılar. Bizde kendi düzenimizi bizim yolumuz uzun takımıda ellerinden geleni yaptılar" dedi.
İlk yarıda istedikleri gibi oynadıklarını belirten Best Balıkesir sporcusu Ümit Sonkol, "ilk yarıda istediğimiz gibi oynadık. 3. periyottan sonra Fenerbahçe oyunu ele aldı ve 20 sayı farka ulaştı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" diye konuştu.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:20
- 12. adam 10 numara
Toplam 4
Yorum
isminiz BESIKTAS TA TAKIMMI 10 SENEDE BIR SAMPIYON OLUYORLAR
- Buz gibi faul
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Maci görmeyenler maalesef ayni sekilde düsünmeyebiliyorlar ! Ama, fotograflar ve yazar görüsleriyle desteklenmis bir haberde insan,, "DOGRUYU" bizzat görüyor ve ögreniyor ve bu bilgiler,, taraftarlar arasinda oldugu kadar idare heyetleri mensuplarininda yanlis ithamlarda bulunmalarindan evvel,,O'nlari kontröllü düsünmeye davet eden basinin yaptigi en önemli islerden biri oluyor !
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 122
Yorum
alemin kralı Cüneyt mi? Konya bjk maçından tanıyoz ne olduğunu.
Fenerbahçe'den 34 sayı fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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