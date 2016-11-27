 Fener farklı geçti – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Fener farklı geçti

    Fener farklı geçti
    'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'yü 73-58 yendi. Galatasaray ise Yakın Doğu Üniversite'ne 72-64 mağlup oldu. Diğer sonuçlar: Mersin- ASKİ: 72-80, İstanbul Üni.-Doğuş Hastanesi: 79-74.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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