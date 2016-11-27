Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı Süper Lig'de son 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan ve Avrupa dahil oynadığı son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

LENS KADRODA YOK

Sakatlığı süren Jeremain Lens'ten yine yoksun sahaya çıkacak Kanarya'da Dick Advocaat, öğrencilerini uyardı. Ligin başında yaşanan kayıplarla kredilerini tükettiklerini vurgulayan Hollandalı hocanın, "Galatasaray derbisini kazandık ancak sadece 3 puan aldık. Şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyorsak özellikle bu tip deplasman maçlarından kayıpsız dönmeliyiz. Yoksa Galatasaray galibiyetinin bir anlamı olmaz" dediği öğrenildi.

YILDIRIM DESTEK

Başkan Aziz Yıldırım da takıma destek vermek için Rize'ye gitti. Yıldırım ağır grip geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmadı.

SKRTEL ALARMI

Fenerbahçe'de 3 sarı kartı bulunan Martin Skrtel ceza sınırında... Deneyimli stoper, Çaykur Rizespor karşısında da kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Teknik heyet, Skrtel ile görüşerek dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

8 MAÇTIR YENEMİYOR

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 33. kez karşılaşıyor. Geride kalan 32 maçta sarı-lacivertliler 18 galibiyet alırken, 6 mücadeleyi ise Karadeniz ekibi kazandı. 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Rize'de oynanan 16 maçta da Fenerbahçe galibiyet sayısında 7-4 önde. Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır (5 yenilgi, 3 beraberlik) Fenerbahçe'yi yenemiyor.





İLK 11'LER



RİZESPOR: Dialllo, Orhan, Oboabona, Yacoubi, İsmail, Petrucci, Robin, Ahmet, Jantscher, Oğulcan, Kweuke



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Alper, Sow, Aatif, Van Persie