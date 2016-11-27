Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı Süper Lig'de son 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan ve Avrupa dahil oynadığı son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
LENS KADRODA YOK
Sakatlığı süren Jeremain Lens'ten yine yoksun sahaya çıkacak Kanarya'da Dick Advocaat, öğrencilerini uyardı. Ligin başında yaşanan kayıplarla kredilerini tükettiklerini vurgulayan Hollandalı hocanın, "Galatasaray derbisini kazandık ancak sadece 3 puan aldık. Şampiyonluk yarışının içerisinde olmak istiyorsak özellikle bu tip deplasman maçlarından kayıpsız dönmeliyiz. Yoksa Galatasaray galibiyetinin bir anlamı olmaz" dediği öğrenildi.
YILDIRIM DESTEK
Başkan Aziz Yıldırım da takıma destek vermek için Rize'ye gitti. Yıldırım ağır grip geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmadı.
SKRTEL ALARMI
Fenerbahçe'de 3 sarı kartı bulunan Martin Skrtel ceza sınırında... Deneyimli stoper, Çaykur Rizespor karşısında da kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Teknik heyet, Skrtel ile görüşerek dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.
8 MAÇTIR YENEMİYOR
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 33. kez karşılaşıyor. Geride kalan 32 maçta sarı-lacivertliler 18 galibiyet alırken, 6 mücadeleyi ise Karadeniz ekibi kazandı. 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Rize'de oynanan 16 maçta da Fenerbahçe galibiyet sayısında 7-4 önde. Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır (5 yenilgi, 3 beraberlik) Fenerbahçe'yi yenemiyor.
İLK 11'LER
RİZESPOR: Dialllo, Orhan, Oboabona, Yacoubi, İsmail, Petrucci, Robin, Ahmet, Jantscher, Oğulcan, Kweuke
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Alper, Sow, Aatif, Van Persie
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:54
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Toplam 5
Yorum
isminiz Ya takım küme dusecek seviyeye geldi siz neyin peşinde sıniz hala alooo tehlike sinyalleri çalıyor kimsenin duyduğu yok yazikk takım ne hale geldi sadece ekonomik yatırımların olsa bu işler eyvallah önce ligde kalabilecekmiyiz onun hesabını yapın benden soylenesi
- Trabzonspor kabustan uyanamadı
Toplam 28
Yorum
ERAY TS Aydınus sen de hakem misin be ! Kaç tane penaltımızı vermedi sayamadım.
- Navas sürprizi
Toplam 13
Yorum
yazig 18 milyona cok etmez o kadar ,heryerini yirtsan yine de etmez ---lens den daha etkili bir futbilcu alinir 18 milyona
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