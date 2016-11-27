Annesi rahatsızlandı
Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor ile oynayacak Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike kafileye dahil edilmedi. Sabah antrenmanına da katılmayan tecrübeli forvetin annesinin rahatsızlandığı belirtildi. Emenike'nin apar topar Nijerya'ya gittiği kaydedildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 3 gol attı, 3 asist yaptı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Annesi rahatsızlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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