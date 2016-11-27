 Annesi rahatsızlandı – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Annesi rahatsızlandı

    Annesi rahatsızlandı
    Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor ile oynayacak Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike kafileye dahil edilmedi. Sabah antrenmanına da katılmayan tecrübeli forvetin annesinin rahatsızlandığı belirtildi. Emenike'nin apar topar Nijerya'ya gittiği kaydedildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 3 gol attı, 3 asist yaptı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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