Yılın golcüsü Persie

Fenerbahçe'nin bu yükselişindeki en büyük pay sahiplerinden biri de hiç şüphesiz Van Persie oldu.

Hollandalı forvet, bu sezon Süper Lig'de 499 dakika sahada kalıp 6 gol kaydetti. RVP, böylece oynadığı her 83 dakikada bir gol attı ve ligin bu alanda en iyisi oldu. Ayrıca Süper Lig'de iki sezonda toplam 40 maça çıkıp 22 gol atan Persie, 2016 yılı içinde oynanan lig maçlarında bulduğu 16 golle de yılın en golcüsü durumunda. 33 yaşındaki forvet ayrıca 5 de asist yaptı.