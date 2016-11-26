Vitor Pereira Fransa'nın yolunu tutuyor
Fenerbahçe ile FİFA'lık olan Vitor Pereira, Lille'in başına geçmek için hazırlık yapıyor.
Son iki gündür Fransa'da bulunan Portekizli teknik direktörün, düşme hattında bulunan Lille'i satın almak için son çalışmalarını yapan Gerard Lopez'i beklediği öğrenildi. Fransız basını, Pereira'nın Lille'in yeni hocası olmasına kesin gözüyle bakıldığını yazıyor.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:14
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