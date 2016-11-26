Taraftar formülü

F.Bahçe, PFDK’nın verdiği ceza sonrası, Beşiktaş maçında taraftar desteğinden mahrum kalmamak için çözümü buldu

F.Bahçe, PFDK'nın G.Saray maçındaki taraftar olayları nedeniyle verdiği 6 tribünün bazı bölümlerinin kapatılması cezası için taktik geliştirdi. Buna göre siteden açıklama yapan sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde taraftar desteğinden mahrum kalmamak için ceza alan bölümde kombinesi bulunan futbolseverlerin, Maraton Tribünü'nde bulunan kombine satış merkezine gelerek haklarını 1 maçlığına devredebileceklerini bildirdi. Ayrıca bireysel ceza alan taraftarların da biletlerini Passolig üzerinden devredebileceği açıklandı. Öte yandan Beşiktaş karşılaşması biletleri dün divan kurulu ve kongre üyeleri için satışa çıktı. Salı günü genel satışına başlanacak derbi maçın biletleri 100 TL ile 400 TL arasında değişiyor.