Sosa harekatı
Devre arasında kadrosunu kaliteli bir 10 numarayla güçlendirmek isteyen Kanarya, Beşiktaş’ın eski yıldızı Jose Sosa’nın menajeriyle görüştü. Milan’da tutunamayan Arjantinli, F.Bahçe’ye çok yakın
Ligde ve Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de başladı. Sezon başından beri '10 numara' ihtiyacı duyan ve devre arasında takımı idare edecek bir maestro transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa için düğmeye bastı. Türkiye'ye ilk olarak 9 Ekim'de FOTOMAÇ'ın duyurduğu harekatta, geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atıldı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle ilk görüşme yapıldı. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Milan'a transfer olan ancak İtalya'da aradığını bulamayan 31 yaşındaki yıldız için yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği dile getirildi.
RAKAMI ARTIRMAK İSTİYOR
Milan'a gidebilmek için türlü bahaneler üreten Sosa'nın, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendiği ancak alacağı ücreti biraz daha artırabilmek amacıyla düşünmek için süre istediği öğrenildi. Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali hayli yüksek. Arjantinli futbolcudan 'olur' alınması halinde Milan ile de görüşmelere başlanacak. OPSİYONLA KİRALANACAK
KİRALAMA FORMULÜ
Sezon başında 7.5 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan Jose Sosa için Fenerbahçe'nin ilk düşündüğü opsiyon kiralama formülü... İtalyan ekibinde bu sezon sadece 5 karşılaşmada 236 dakika görev alabilen Sosa'nın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı dile getiriliyor. Beşiktaşlı eski yıldızı listede ilk sırada tutan Kanarya, alternatif olarak düşündüğü PSG'li Hatem Ben Harfa konusunda da fırsat kolluyor.
Emre BOL
RAKAMI ARTIRMAK İSTİYOR
Milan'a gidebilmek için türlü bahaneler üreten Sosa'nın, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendiği ancak alacağı ücreti biraz daha artırabilmek amacıyla düşünmek için süre istediği öğrenildi. Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali hayli yüksek. Arjantinli futbolcudan 'olur' alınması halinde Milan ile de görüşmelere başlanacak. OPSİYONLA KİRALANACAK
KİRALAMA FORMULÜ
Sezon başında 7.5 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan Jose Sosa için Fenerbahçe'nin ilk düşündüğü opsiyon kiralama formülü... İtalyan ekibinde bu sezon sadece 5 karşılaşmada 236 dakika görev alabilen Sosa'nın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı dile getiriliyor. Beşiktaşlı eski yıldızı listede ilk sırada tutan Kanarya, alternatif olarak düşündüğü PSG'li Hatem Ben Harfa konusunda da fırsat kolluyor.
Emre BOL
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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