 Skrtel, en iyi 11’de – Fotomaç – 26 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Skrtel, en iyi 11’de

    Skrtel, en iyi 11’de
    Zorya maçının iyilerinden Skrtel, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. İşte o 11: Ruffier (S.Etienne), Srna (S.Donetsk), Skrtel (F.Bahçe), Costa (S.Prag), Beek (Ajax), Fortounis (Olympiakos), Tielemans (Anderlecht), Konoplyanka (Schalke), Dzeko (Roma), Aduriz (A.Bilbao), Rooney (M.United).

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Skrtel, en iyi 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.