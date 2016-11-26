Skrtel, en iyi 11’de
Zorya maçının iyilerinden Skrtel, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. İşte o 11: Ruffier (S.Etienne), Srna (S.Donetsk), Skrtel (F.Bahçe), Costa (S.Prag), Beek (Ajax), Fortounis (Olympiakos), Tielemans (Anderlecht), Konoplyanka (Schalke), Dzeko (Roma), Aduriz (A.Bilbao), Rooney (M.United).
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
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