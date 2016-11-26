 Scarpa zirvesi – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    zirvesi

    Scarpa zirvesi

    Ali Yıldırım, scout ekibinin “Alınırsa büyük iş yapılır” dediği sambacının menajeri ve avukatı ile buluştu...

    Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan F.Bahçe, ilk ciddi hamleyi yaptı. Yönetici Ali Yıldırım, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen Gustavo Scarpa'nın Avrupa haklarını elinde bulunduran Cihan Korkmaz ile oyuncunun Yunan avukatı Antoni Alexandris'i İstanbul'a davet etti. Amsterdam'dan gelip önceki gece Zorya maçını izleyen ikili, dün ise Yıldırım'la birlikte Anadolu yakasındaki bir otelde kahvaltıda buluştu. Yapılan pazarlıkta, transferde ciddi mesafe kat edildiği öğrenildi.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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