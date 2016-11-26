 Mutluluğun resmi – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Mutluluğun resmi

    Mutluluğun resmi

    Zorya'yı mağlup ederek peş peşe 6. galibiyetini alan Fenerbahçe'de moraller üst seviyede.

    Neşe içinde geçen idmanda futbolcular mutluluk pozları verdi. Özellikle Van Persie'nin keyfine diyecek yoktu. Sakatlığın izlerini tamamen atan Ozan Tufan ve Fernandao ise çift kalede gösterdikleri performansla "Biz artık hazırız" mesajı verdiler. Van der Wiel de antrenmanın gayretli isimleri arasındaydı.

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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