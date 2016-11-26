Kanarya her attığını vurdu
Fenerbahçe, son 6 maçında resmen attığını vurdu! G.Saray maçında 2 isabetli şutunu da gole çeviren sarı-lacivertliler, 3-1 kazandığı Akhisar maçında 4 isabetli şut atmıştı. Manchester United ve Zorya sınavlarında ise 4'er kez isabetli şut çeken F.Bahçe bu maçlarda rakiplerine 2'şer gol attı. Kanarya böylece son 4 maçında 14 isabetli şutta 9 gol atıp %64 gole çevirme oranına ulaştı.
EN SON 10 SEZON ÖNCE!
KANARYA'nın bu haftaki rakibi Rizespor, sarı-lacivertli takıma karşı galibiyeti unuttu. Rakibine en son 2006-07 sezonunun ikinci yarısında oynanan maçta 2-1 yenilen Fenerbahçe, Rize ile daha sonra çıktığı 8 maçın 5'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı.
'ASİST'AN FENERBAHÇE
Art arda zaferlerle çıkışa geçen F.Bahçe bu sezon ligde 23 gol atarken, 'ligin asistle en çok gol atan takımı' oldu. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen ve Lens en çok asist yapan isimler (4'er kez) olarak öne çıktı. Rakip Rizespor'un ise 11 golünün sadece 4'ünde asist yapıldı.
EN SON 10 SEZON ÖNCE!
KANARYA'nın bu haftaki rakibi Rizespor, sarı-lacivertli takıma karşı galibiyeti unuttu. Rakibine en son 2006-07 sezonunun ikinci yarısında oynanan maçta 2-1 yenilen Fenerbahçe, Rize ile daha sonra çıktığı 8 maçın 5'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı.
'ASİST'AN FENERBAHÇE
Art arda zaferlerle çıkışa geçen F.Bahçe bu sezon ligde 23 gol atarken, 'ligin asistle en çok gol atan takımı' oldu. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen ve Lens en çok asist yapan isimler (4'er kez) olarak öne çıktı. Rakip Rizespor'un ise 11 golünün sadece 4'ünde asist yapıldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kanarya her attığını vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.