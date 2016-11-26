Kanarya her attığını vurdu

Fenerbahçe, son 6 maçında resmen attığını vurdu! G.Saray maçında 2 isabetli şutunu da gole çeviren sarı-lacivertliler, 3-1 kazandığı Akhisar maçında 4 isabetli şut atmıştı. Manchester United ve Zorya sınavlarında ise 4'er kez isabetli şut çeken F.Bahçe bu maçlarda rakiplerine 2'şer gol attı. Kanarya böylece son 4 maçında 14 isabetli şutta 9 gol atıp %64 gole çevirme oranına ulaştı.



EN SON 10 SEZON ÖNCE!

KANARYA'nın bu haftaki rakibi Rizespor, sarı-lacivertli takıma karşı galibiyeti unuttu. Rakibine en son 2006-07 sezonunun ikinci yarısında oynanan maçta 2-1 yenilen Fenerbahçe, Rize ile daha sonra çıktığı 8 maçın 5'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı.



'ASİST'AN FENERBAHÇE

Art arda zaferlerle çıkışa geçen F.Bahçe bu sezon ligde 23 gol atarken, 'ligin asistle en çok gol atan takımı' oldu. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen ve Lens en çok asist yapan isimler (4'er kez) olarak öne çıktı. Rakip Rizespor'un ise 11 golünün sadece 4'ünde asist yapıldı.