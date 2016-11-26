İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı
Fenerbahçe ile FİFA'lık olan Vitor Pereira, Lille'in başına geçmek için hazırlık yapıyor.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:27
- Galibiyet bizi ateşler
Toplam 5
Yorum
acg Evinizde Antalyayı yenemediniz de Gençleri mi yeneceksiniz. Bizim takımın kalesinde Onur orta sahasında Mehmet Ekici Santrafor da Muhammet Demir yada diğerleri oldukça nasıl maç kazanacağız. Size yemin olsun sağ bek Zeki santrafor oynasaydı en az 5 gol atmıştı.
- Sosa harekatı
Toplam 11
Yorum
ss devre arası gelmeden nasıl alınsın
- Sosa harekatı
Toplam 11
Yorum
fenefen alacaksanız yaşı genç uzun yıllar oynayacak futbolcu alın sosa sadece bir sezon iyi oynadı önceden iyi oynamadı sürekli oynayacak adam lazım
İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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