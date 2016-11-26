 İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    İşte 'nın yeni takımı

    İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı

    Fenerbahçe ile FİFA'lık olan , Lille'in başına geçmek için hazırlık yapıyor.

    Son iki gündür Fransa'da bulunan Portekizli teknik direktörün, düşme hattında bulunan Lille'i satın almak için son çalışmalarını yapan Gerard Lopez'i beklediği öğrenildi. Fransız basını, Pereira'nın Lille'in yeni hocası olmasına kesin gözüyle bakıldığını yazıyor.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:27
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