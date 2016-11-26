Herkes gördü
Uslu, Advocaat konusunda haklı çıktıklarını söyledi: “Biz hoca için ‘Başarılı olur mu bilemeyiz ama; adam gibi adam’ demiştik Herkes bunu gördü. Çok adaletli bir teknik adam. Yardımcıları da çok kıymetli”
Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri kampüsü tanıtımı dün yapıldı. Tanıtım toplantısına Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile divan kurulu üyeleri ve yönetici Tamer Yelkovan katıldı. Uslu, organizasyonun ardından takım ve teknik direktör Dick Advocaat ile ilgili açıklamalar yaptı. Hollandalı çalıştırıcı için "Adam gibi adam" ifadesini kullanan Uslu, "1.5 ay önce yükselişe geçiyoruz dedik. Yukarı doğru çıkıyoruz. Açık açık söyledik, antrenör başarılı olur mu bilemeyiz ama 'adam gibi adam' dedik. Kamuoyu bunu gördü, oyuncular da gördü. Kimseye ayrıclık yapmayan iyi bir teknik direktörümüz var.
KİM ÖLE KİM KALA!
Yardımcıları da kıymetli insanlar, hocaya çok yardımcı oluyorlar. Çok iyi diyalog kuruyorlar oyuncularla. Forma şansı bulamayan oyuncularla da konuşuyorlar" ifadesini kullandı. Uslu, Advocaat'ın gelecek sezon devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya ise "Hoca 1 seneliğine geldi. Nasıl geldiğini biliyorsunuz. Önce gelmedi, 15 gün sonra karar verdi. O zamana kadar kim öle kim kala. Mayıs ayı gelsin bir görelim" cevabını verdi.
TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM
Uslu, Fenerbahçe Üniversitesi ile cumhuriyetine inanan nesiller yetiştirmek istediklerinin altını çizerek bu konuda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Aziz Yıldırım'ın rahatsızlığından dolayı organizasyona katılamadığını ifade eden Uslu, "Başkan bu üniversiteyi camiaya söz vermişti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM ve bize inananlara teşekkür ediyoruz. İnşallah burada yetişen çocuklar ülkemizi daha iyi yerlere getirir" şeklinde konuştu.
HEDEFTEN SAPMADIK
Futbolda hep şampiyon olmak istediklerinin de altını çizen Uslu, "3 Temmuz'dan sonra ne kadar mağdur olduğumuzu herkes biliyor. 4 sene de hep ilk 2'deydik. Hiç 6-7 olmadık. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yine ya şampiyon olacağız ya ilk 2'ye gireceğiz. Sonuç olarak hedefimiz hep şampiyonluğa oynamak" yorumunu yaptı. USLU, Süper Lig'de görev yapan hakemlere de göndermede bulunup "Türkiye Ligi çok zor bir lig. Başka bir futbol anlayışı var. Avrupa'da ikili mücadelelerde kasti olmayanları bırakıyor hakemler. Bizde bazen kasti olanları çalmıyorlar, mücadeleyi yaptırmıyorlar. Çok fark var arada" dedi.
SALİH'İN GÜCÜ YETMEDİ
Futbolcuların durumu da yorumlayan Uslu, Salih Uçan'ın performansı için ilginç bir ifade kullandı: "Salih bir iki maç iyi oynadı sonra düşüşe geçti. Gücü yetmedi herhalde." Uslu daha sonra F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile birlikte Van Persie'nin yükselişini değerlendirdi. Mosturoğlu, Hollandalı golcü için "Tamam, geçen sene mutsuzdu, Türkiye'ye ilk defa geldi. Premier Lig'den geldi. Türkiye'yi belki zor bir lig olarak görmüyordu. Şimdi ailece buranın sosyal yaşantısına uydular" yorumunu yaparken, Uslu da kısa ve öz konuştu: "Çok çalıştı, gayet iyi oynuyor. Başka yoruma gerek yok."
LENS'İ HEMEN VERMEZLER
Uslu ve Mosturoğlu, taraftarın çok sevdiği Lens'in bonservisinin alınması konusunda ise fazla umut vermedi. Uslu, "Sunderland ona 18 milyon euro vermiş; adamlar hemen bırakır mı? Çok iyi oyuncu" dedi. Mosturoğlu'nun sözleri ise "Çok iyi bir futbolcu; çok kaliteli. Elbette devam etmek isteriz ama şartlar da var" oldu.
KİM ÖLE KİM KALA!
Yardımcıları da kıymetli insanlar, hocaya çok yardımcı oluyorlar. Çok iyi diyalog kuruyorlar oyuncularla. Forma şansı bulamayan oyuncularla da konuşuyorlar" ifadesini kullandı. Uslu, Advocaat'ın gelecek sezon devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya ise "Hoca 1 seneliğine geldi. Nasıl geldiğini biliyorsunuz. Önce gelmedi, 15 gün sonra karar verdi. O zamana kadar kim öle kim kala. Mayıs ayı gelsin bir görelim" cevabını verdi.
TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM
Uslu, Fenerbahçe Üniversitesi ile cumhuriyetine inanan nesiller yetiştirmek istediklerinin altını çizerek bu konuda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Aziz Yıldırım'ın rahatsızlığından dolayı organizasyona katılamadığını ifade eden Uslu, "Başkan bu üniversiteyi camiaya söz vermişti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM ve bize inananlara teşekkür ediyoruz. İnşallah burada yetişen çocuklar ülkemizi daha iyi yerlere getirir" şeklinde konuştu.
HEDEFTEN SAPMADIK
Futbolda hep şampiyon olmak istediklerinin de altını çizen Uslu, "3 Temmuz'dan sonra ne kadar mağdur olduğumuzu herkes biliyor. 4 sene de hep ilk 2'deydik. Hiç 6-7 olmadık. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yine ya şampiyon olacağız ya ilk 2'ye gireceğiz. Sonuç olarak hedefimiz hep şampiyonluğa oynamak" yorumunu yaptı. USLU, Süper Lig'de görev yapan hakemlere de göndermede bulunup "Türkiye Ligi çok zor bir lig. Başka bir futbol anlayışı var. Avrupa'da ikili mücadelelerde kasti olmayanları bırakıyor hakemler. Bizde bazen kasti olanları çalmıyorlar, mücadeleyi yaptırmıyorlar. Çok fark var arada" dedi.
SALİH'İN GÜCÜ YETMEDİ
Futbolcuların durumu da yorumlayan Uslu, Salih Uçan'ın performansı için ilginç bir ifade kullandı: "Salih bir iki maç iyi oynadı sonra düşüşe geçti. Gücü yetmedi herhalde." Uslu daha sonra F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile birlikte Van Persie'nin yükselişini değerlendirdi. Mosturoğlu, Hollandalı golcü için "Tamam, geçen sene mutsuzdu, Türkiye'ye ilk defa geldi. Premier Lig'den geldi. Türkiye'yi belki zor bir lig olarak görmüyordu. Şimdi ailece buranın sosyal yaşantısına uydular" yorumunu yaparken, Uslu da kısa ve öz konuştu: "Çok çalıştı, gayet iyi oynuyor. Başka yoruma gerek yok."
LENS'İ HEMEN VERMEZLER
Uslu ve Mosturoğlu, taraftarın çok sevdiği Lens'in bonservisinin alınması konusunda ise fazla umut vermedi. Uslu, "Sunderland ona 18 milyon euro vermiş; adamlar hemen bırakır mı? Çok iyi oyuncu" dedi. Mosturoğlu'nun sözleri ise "Çok iyi bir futbolcu; çok kaliteli. Elbette devam etmek isteriz ama şartlar da var" oldu.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Herkes gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.