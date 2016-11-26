Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la karşışacak

Daha önce 32 kez karşılaşan iki takımın maçında Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 32 lig maçının 18'ini Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe, rakip filelere 61 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 30 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Rize'deki lig maçı 1-1 bitti, İstanbul'da 2-1 Fenerbahçe kazandı.

Çaykur Rizespor 8 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, ligde 8 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Rize'de 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, daha sonra yaptığı 8 müsabakadan 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Rize'deki maçlar

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 16 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 7, ev sahibi Çaykur Rizespor 4 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 29, Çaykur Rizespor ise 18 gol attı.

İptal edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Fenerbahçe'den farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı.

Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenmeyi başardı.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın sonuçları şöyle: