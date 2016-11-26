Fenerbahçe, Advocaat yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Devamında 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek.