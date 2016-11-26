Fenerbahçe, Advocaat yönetiminde çalıştı
Ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Devamında 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:34
- Yılın golcüsü Persie
Toplam 5
Yorum
I.D.33 v.pereira zamaninda futbola küstürüldü diye o sene istedigimiz cikisi veremedi bir senesi harcandi.Simdi düzeldi gercekten bu cok iyi.
- Emenike kendi biletini kesti
Toplam 5
Yorum
fener samimiyetsiz adam bi maçta süper bi maçta dökülüyo
- Tolga Ciğerci şoku
Toplam 7
Yorum
kadro bu kadro derbide yer almalıydı
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