 Fenerbahçe, Advocaat yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Fenerbahçe, Advocaat yönetiminde çalıştı

    Fenerbahçe, Advocaat yönetiminde çalıştı

    Ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Devamında 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

    Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek.

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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