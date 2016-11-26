Fener 6. viteste

UEFA Avrupa Ligi ve'de üst üste aldığı iyi sonuçlarla sezonun ilk haftalarındaki kötü performansını unutturdu.ilk 3 maçtan sadece bir puan çıkarıp tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, sonresmi maçtagalibiyet alırken,karşılaşma beraberlikle sonuçlandı;maçtan da yenilgiyle ayrıldı., 24 Ekim'de yaptığı ve 1-0 kazandığımaçıyla başlayan son bir aylık periyotta çıktığı Karabükspor (5-0), Manchester United (2-1), Akhisar (3-1), Galatasaray (2-0) ve Zorya (2-0) müsabakalarında rakip fileleri 15 kez havalandırıp, kalesinde sadece 2 gol gördü.iyi sonuçların ardından 11. hafta sonunda 3. sıraya kadar tırmanan, Avrupa Ligi'nde ise grup liderliğine yükseldi.