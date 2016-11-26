 Fener 6. viteste – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Fener 6. viteste

    Fener 6. viteste

    Lige tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan Kanarya, son bir ayda çıktığı 6 maçı da kazanırken sadece 2 gol yiyip savunmada destan yazdı

    , UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de üst üste aldığı iyi sonuçlarla sezonun ilk haftalarındaki kötü performansını unutturdu. Ligde ilk 3 maçtan sadece bir puan çıkarıp tarihinin en kötü başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, son 12 resmi maçta 9 galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı; 1 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

    Fenerbahçe, 24 Ekim'de yaptığı ve 1-0 kazandığı Konyaspor maçıyla başlayan son bir aylık periyotta çıktığı Karabükspor (5-0), Manchester United (2-1), Akhisar (3-1), Galatasaray (2-0) ve Zorya (2-0) müsabakalarında rakip fileleri 15 kez havalandırıp, kalesinde sadece 2 gol gördü.

    Aldığı iyi sonuçların ardından 11. hafta sonunda 3. sıraya kadar tırmanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise grup liderliğine yükseldi.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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