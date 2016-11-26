Emenike kendi biletini kesti
Advocaat, kazanmak için her yolu denediği Emenike'den umudu tamamen kesmek üzere.
Zorya maçında dökülen ve ikinci yarıda yerini Stoch'a bırakan Nijeryalı yıldızın, daha çok çalışmak ve hocanın dediklerini yapmak yerine, "Ben büyük futbolcuyum" havalarını sürdürmesi, suyunu iyice ısıttı. Van Persie ve Aatif istediği seviyeye getiren, Stoch'u ise belli ölçüde kazanan Advocaat'ın, Emenike'de ise pes ettiği, asi yıldızın devre arasında satılması ya da kiraya verilmesi yönünde rapor hazırladığı öğrenildi.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:18
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