Emenike Çaykur Rizespor maçında yok

Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcüsü, annesinin rahatsızlığı nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat'tan izin alarak ülkesine gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emmanuel Emenike, annesinin ağır rahatsızlığı üzerine bugünkü bireysel idmanını tamamlayarak, teknik direktörümüz Dick Advocaat'tan izin alıp ülkesi Nijerya'ya hareket etmiştir. Bu nedenle, oyuncumuz deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması kafilesinde yer almamıştır." ifadeleri kullanıldı.