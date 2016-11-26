Emenike Çaykur Rizespor maçında yok
Son günlerde gösterdiği performansla tartışmaların odağında olan Emmanuel Emenike, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Advocaat'tan izin alıp ülkesine gitti.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcüsü, annesinin rahatsızlığı nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat'tan izin alarak ülkesine gitti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emmanuel Emenike, annesinin ağır rahatsızlığı üzerine bugünkü bireysel idmanını tamamlayarak, teknik direktörümüz Dick Advocaat'tan izin alıp ülkesi Nijerya'ya hareket etmiştir. Bu nedenle, oyuncumuz deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması kafilesinde yer almamıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:43
- Beşiktaş - Medipol Başakşehir | Canlı Anlatım
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Yorum
XxX Bakalım kac kac bitecek maç..Şampiyon FB
- Güneş ilkokul öğretmenini ziyaret etti
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Yorum
Berkay Tek kelimeyle 'ADAMSIN' bu kadar.
- Levent Nazifoğlu'dan Galatasaray taraftarına müjde
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Zor zor Hakemler kıyım yapıyor. Bu ne diyor. Fenev olsa kıyamet koparırdı
Emenike Çaykur Rizespor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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