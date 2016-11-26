 Emenike Çaykur Rizespor maçında yok – Fotomaç – 26 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Emenike Çaykur Rizespor maçında yok

    Emenike Çaykur Rizespor maçında yok

    Son günlerde gösterdiği performansla tartışmaların odağında olan Emmanuel Emenike, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Advocaat'tan izin alıp ülkesine gitti.

    Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcüsü, annesinin rahatsızlığı nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat'tan izin alarak ülkesine gitti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emmanuel Emenike, annesinin ağır rahatsızlığı üzerine bugünkü bireysel idmanını tamamlayarak, teknik direktörümüz Dick Advocaat'tan izin alıp ülkesi Nijerya'ya hareket etmiştir. Bu nedenle, oyuncumuz deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması kafilesinde yer almamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike Çaykur Rizespor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.